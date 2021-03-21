Электромобили предлагается освободить от уплаты от автотранспортных сборов. Об этом говорится в законопроекте о поправках в Налоговый кодекс, который разработан Министерством финансов.

Сейчас сбор за приобретение и (или) временный ввоз в Узбекистан автомобилей уплачивается владельцами машин при их регистрации в органах МВД. По новым автомобилям (не бывших в эксплуатации), за исключением отечественного производства, сумма сбора составляет 3% от цены приобретения (по б/у машинам ставка разнится).

При этом по статье 459 Налогового кодекса, от уплаты этого сбора освобождены детские дома, лица с инвалидностью и другие (всего восемь категорий). Законопроектом планируется включить в список и тех, кто приобретает или временно ввозит электромобили.

Отмена сбора была предусмотрена постановлением Кабинета Министров от 29 декабря 2020 года.

По данным Госкомстата, в 2020 году Узбекистан импортировал 131 электромобиль на 2,9 млн долларов. Для сравнения в 2019 году этот показатель составлял 39, а в 2018-м — 13.

Сейчас импорт электромобилей в Узбекистан освобождён от уплаты акциза и таможенных пошлин.