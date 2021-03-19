В пятницу на территорию Узбекистана через Каспийское море началось вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По северным районам прошёл небольшой дождь, по Бухарской, Навоийской областям небольшой дождь возможен в течении дня. По остальной территории страны в течение дня ожидается сухая и очень теплая погода, воздух прогрет до +20…+25 градусов.

Лишь к вечеру с приближением атмосферного фронта местами начнутся дожди, возможны грозы. По Узбекистану ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах с порывами до 23−28 м/с.

В субботу вторжение распространится на всю территорию Узбекистана. По большинству областей временами пройдут дожди, местами сильные. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской областям и по Ферганской долине ожидается погода без осадков. Температура понизится до +10…+15 градусов. Местами будет усиливаться ветер до 17−22 м/с.

В праздничный день 21 марта дожди с грозами пройдут по областям Ферганской долины. По остальной территории страны ожидается погода без осадков, лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области местами возможен небольшой дождь, а по Ташкентской области дождь возможен только в ночные и утренние часы.

В понедельник, 22 марта, по всей территории республики, кроме северных районов будет тепло и сухо.

Температура воздуха 21−22 марта будет повышаться до +15…+20 градусов.