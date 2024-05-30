В социальных сетях накануне появилось видео, где водитель Captiva пытается наехать на нескольких людей на футбольном поле в Сырдарьинской области. Ситуацию прокомментировали в УВД области.

На кадрах видно, как машина совершает опасные маневры и в результате сбивает одного человека.

Подозреваемый был задержан, машина помещена на штрафплощадку. Возбуждено уголовное дело — предварительно по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана.

Днём ранее сообщалось о похожем инциденте в Зарбдорском районе Джизакской области. Там водитель «КамАЗа» в нетрезвом состоянии после ссоры наехал на автомобиль Spark, припаркованный у магазина, и повредил и машину, и витрину. Он также пытался наехать на людей.