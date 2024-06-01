Представитель Узбекистана впервые в истории избран в Комитет по правам человека (КПЧ) ООН. Членом комитета на 2025−2028 годы стал директор Национального центра по правам человека, академик Акмаль Саидов, сообщает ИА «Дунё».

Выборы девяти членов КПЧ на три года состоялись 29 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках 40-й сессии государств-участников Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).

На места в комитете, наряду с Узбекистаном, претендовали представители 16 государств — это Бурунди, Грузия, Египет, Индия, Испания, Камерун, Кот-д'Ивуар, Литва, Марокко, Парагвай, Республика Корея, Северная Македония, Того, Хорватия, Эфиопия и ЮАР.

По итогам тайного голосования кандидат от Узбекистана набрал наибольшее количество голосов стран-членов МПГПП. Узбекистан вошёл в состав одного из ключевых органов ООН впервые среди стран Центральной Азии.

В ООН отметили конкретные меры, достигнутые Узбекистаном: «искоренение детского и принудительного труда, борьба с домашним насилием, расширение прав и возможностей женщин и девочек, обеспечение гендерного равенства, улучшение положения уязвимых слоёв населения, а также открытый диалог по всем вопросам правозащитной повестки дня ООН», отмечает «Дунё».

«Избрание Узбекистана в данный авторитетный конвенционный орган будет способствовать демонстрации приверженности нашей страны обеспечению и защите прав человека путём конструктивного взаимодействия с международными правозащитными структурами, позволит активно участвовать в процессах принятия решений, а также обменяться передовым опытом в данной области», — говорится в сообщении.

Комитет по правам человека — орган ООН, состоящий из независимых экспертов, осуществляющих мониторинг выполнения государствами-участниками МПГПП. Участниками пакта являются 173 государств. Узбекистан присоединился к данному международному документу в 1995 году. Деятельность комитета направлена на обеспечение полного соблюдения всех гражданских и политических прав человека.

Напомним, осенью 2020 года Узбекистан был впервые избран в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2021−2023 годы.

В ноябре 2021 года постоянный представитель Узбекистана при ООН в Женеве Улугбек Лапасов был одобрен на должность одного из четырёх заместителей председателя СПЧ на 2022 год.