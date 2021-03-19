13 марта в 14:30 в городе Карши Кашкадарьинская область водитель Lacetti совершил наезд на двух детей, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

По данным ведомства, водитель сбил 8-летнего С. А. и 9-летнего А. А. перед рестораном «Чинор» на улице Ислама Каримова, когда двигался задним ходом (видео).

В результате несовершеннолетним была оказана первая медицинская помощь. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, дети получили легкие телесные повреждения, говорится в сообщении.

Каршинское ГОВД направил соответствующие документы по делу в Каршинский городской суд по уголовным делам.