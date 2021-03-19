Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписан указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления» в преддверии всенародного праздника «Навруз».

Указом помилованы 140 граждан, отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

Из числа помилованных 4 лица полностью освобождены от отбывания основного наказания, 69 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 8 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 59 лиц.

Среди помилованных — 12 граждан иностранных государств, 9 мужчин старше 60 лет, 13 женщин, 14 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

Ранее в Положение о порядке осуществления помилования в Узбекистане внесены изменения, согласно которым президент теперь может по своей инициативе помиловать любого осуждённого или отбывшего наказание независимо от наличия или отсутствия ходатайства с их стороны.