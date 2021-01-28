В Положение о порядке осуществления помилования в Узбекистане внесены изменения, согласно которым президент теперь может по своей инициативе помиловать любого осуждённого или отбывшего наказание независимо от наличия или отсутствия ходатайства с их стороны. Указ об этом 26 января подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Письмо-поручение президента о помиловании направляется в рабочий орган Комиссии по вопросам помилования при президенте — Сектор по гражданству и помилованию подразделений советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих структур.

Сектор в течение одного рабочего дня уведомляет комиссию о дне и месте заседания комиссии. По итогам заседания формируются рабочие группы для изучения личности и документов осуждённых или отбывших наказание с выездом на места.

Осуждённый или отбывший наказание должен написать письмо-согласие об отсутствии возражения по рассмотрению вопроса о его помиловании. В случае отказа его документы не вносятся на рассмотрение комиссии.

Обсудив документы, представленные рабочей группой, комиссия принимает решение по лицам, которые могут быть помилованы, и вносит предложение главе государства.

Отказ комиссии рекомендовать к помилованию не препятствует обращению осуждёнными или отбывшими наказание с ходатайством о помиловании в будущем.

В соответствии с документом, Комиссия по вопросам помилования получила право проводить заседания в режиме видеоконференцсвязи.

Институтом помилования осужденных, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо ставших на путь исправления, впервые воспользовался президент Шавкат Мирзиёев в 2017 году. До этого ежегодно объявлялась амнистия.