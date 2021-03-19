Определились футбольные пары участников четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Жеребьёвка прошла 19 марта в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.

Пары ¼ финала ЛЧ:

«Бавария» (Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);

«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия);

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия Дортмунд» (Германия);

«Реал Мадрид» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).

Четвертьфинальные матчи команды сыграют 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля. Полуфиналы пройдут 27 и 28 апреля, ответные встречи — через неделю. Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

В Лиге Европы пары ¼ финала выглядят следующим образом:

«Гранада» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Арсенал» (Англия) — «Славия Прага» (Чехия);

«Аякс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия);

«Динамо Загреб» (Хорватия) — «Вильярреал» (Испания).

Первые игры четвертьфинала пройдут 8 апреля, ответные — 15 апреля. Матчи полуфинала команды сыграют 29 апреля, ответные — спустя неделю. Финал пройдёт 26 мая в Гданьске.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мюнхенская «Бавария», а Лиги Европы — испанская «Севилья».