Компания Texnopark в феврале 2020 года запустила производство смарт-счетчиков газа Osten по технологии итальянской компании Pietro Fiorentini. Руководитель пресс-службы Наргиз Шоисламова ответила на вопросы об устройстве и эксплуатации счетчиков, а также затронула темы, которые вызывают резонанс в социальных сетях.





Накрутка показателей

Cмарт-счетчики Osten называются умными не просто так. Каждый счетчик оснащается термокорректором и проходит калибровку. Зимой газ сжимается, а летом расширяется. Калибровка устанавливает такой баланс, который не влияет на подсчет объема потребленного газа. То есть смарт-счетчик Osnet считает только тот газ, который он через себя пропускает.

Поэтому очень важно, чтобы счетчик был правильно установлен. Как это происходит, описано в инструкции, обязательно прилагаемой к каждому счетчику на русском и узбекском языках. Важно ознакомиться с ней и сохранить дома. В ней можно найти ответы на многие вопросы. Газовые счетчики устанавливаются бесплатно.

Блокировка счетчика

Первая причина блокировки счетчика — задолженность за потребление газа, то есть отсутствие на счету денег. Texnopark производит счетчики, но не поставляет газ, не ведет учет потребления и не взимает плату. Поэтому компания не может ответить, откуда возникают долги, как начисляются пени или есть деньги на счету.

Разблокировка счетчика

О разблокировке счетчика говорится в пошаговой инструкции на странице 9 на узбекском языке и на странице 19 на русском. Процедура включает в себя 10 шагов. Когда на счету заканчиваются деньги и подача газа отключается, необходимо внести оплату. После этого на телефон приходит специальный код. Его нужно ввести в счетчик по инструкции. Прежде чем ввести этот код, необходимо выключить все приборы потребления газа (газовые плиты, всевозможные котлы).

Через шесть минут после введения кода можно снова начать пользоваться газом. В течение этих шести минут минут счетчик тестирует газопровод на утечки. Это вопрос безопасности.





Многие граждане считают, что процедура сложная и хотели бы, чтобы клапан открывался автоматически после оплаты. Но это исключено по технологии. Умная технология в первую очередь нацелена на обеспечение безопасности.

Например, у жителя отключили газ. Уходя из дома, он не докрутил конфорку или оставил включенным котел, открытым кран подачи газа и так далее. Жилец с мобильного телефона оплатил счет, и клапан открылся автоматически. А в это время конфорка пропускает газ. При любой искре может случиться возгорание.

Технология смарт-счетчика учитывает это и проверяет, выключены ли все приборы, потребляющие газ. Поэтому он открывает клапан только после введения кода.

Также Texnopark просит не открывать самостоятельно газовый счетчик. Это вторая причина, по которой он может заблокироваться. По всем вопросам можно обратиться в сервисный или call-центр компании.





Также на сайте Texnopark в разделе, посвященном газовым счетчикам, есть исчерпывающая информация и видеоролик о том, как открыть его клапан.

Компания создала Telegram-канал, где специалисты пошагово инструктируют тех, кому сложно самостоятельно ввести код. Сотрудники Texnopark совместно с экспертами Pietro Fiorentini работают над тем, чтобы упростить цепочку необходимых процедур для включения клапана. Компания надеется, что к концу марта она будет значительно сокращена и представлена публике.

Сервисный и call-центр

Call-центр работает круглосуточно семь дней в неделю. Раньше у него был определенный режим работы. Теперь же, в связи с многочисленными обращениями граждан и для большего их охвата, он работает беспрерывно.

Сначала лимит приема звонков был 20. Сейчас очередь увеличилась до 150 звонков. Многие граждане жалуются, что они звонят в сервисный центр и их автоматически сбрасывают.





Цепочка включает в себя 150 звонков. Если абонент дозвонился до call-центра 151, то система сбрасывает звонок. Это значит, что в это время обрабатывается 150 звонков. Операторы разговаривают с абонентами, а остальные находятся в режиме ожидания. Сотрудники call-центра работают в три смены. По всем вопросам можно обращаться на сайт, в Telegram-канал и по телефонам сервисного и call-центра.

Ответы экспертов можно получить в Telegram-канале.

Телефон сервисного центра: (+998) 71−210−70−70.

Сайт: texnopark.uz

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