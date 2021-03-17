Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 марта принял посла России Владимира Тюрденева в связи с завершением его дипломатической миссии в стране, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил личный вклад Владимира Тюрденева, более 11 лет возглавляющего дипломатическое представительство России в Узбекистане, в укрепление двусторонних отношений и расширение между странами.

В завершение встречи Шавкат Мирзиёев наградил Владимира Тюрденева почётной грамотой Узбекистана за «большой вклад в углубление межгосударственных отношений и развитие всесторонних связей, активную роль в укреплении уз дружбы и взаимопонимания между двумя народами».

Ранее «Газета.uz» сообщала, что новым послом России в Узбекистане назначен Олег Мальгинов. До этого он занимал пост директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) российского МИДа.