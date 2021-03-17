Шохрух Шорахимович Шоахмедов назначен хокимом Паркентского района, сообщила пресс-служба администрации Ташкентской области.

До назначения он занимал должность генерального директора Агентства по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения. Ранее также работал заместителем председателя Центрального банка.

Шохрух Шоахмедов — выпускник факультета международных экономических отношений Университета мировой экономики и дипломатии (2000 год) и магистратуры Ташкентского государственного экономического университета (2002).

На должности хокима Паркентского района он сменил Нигмата Мухамедова.