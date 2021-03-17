По состоянию на 1 января 2021 года в Узбекистане было зарегистрировано 2 миллиона 767 тысяч 126 легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, сообщил Государственный комитет по статистике. На каждые 100 человек постоянного населения приходится 8 автомобилей,

Напомним, что на 1 января 2020 года в распоряжении узбекистанцев было свыше 2 миллионов 410 тысяч легковых автомобилей (всего — более 2 миллионов 580 тысяч, включая грузовые автомобили, спецтранспорт, автобусы и микроавтобусы).

Количество легковых автомобилей, принадлежащих физлицам, в разрезе регионов:

  • Ташкент — 467 176;
  • Самаркандская область — 323 586;
  • Ферганская область — 276 558;
  • Ташкентская область — 262 741;
  • Кашкадарьинская область — 223 733;
  • Андижанская область — 192 944;
  • Хорезмская область — 187 457;
  • Бухарская область — 180 478;
  • Наманганская область — 180 367;
  • Сурхандарьинская область — 150 574;
  • Каракалпакстан — 113140;
  • Навоийская область — 75 039;
  • Джизакская область — 72 530;
  • Сырдарьинская область — 60 803.

Самые распространённые модели легковых автомобилей, принадлежащих физлицам:

  • Nexia — 637 547;
  • Damas — 429 404;
  • Matiz — 288 685;
  • Lacetti — 282 929;
  • Cobalt — 267 948.

Год назад сообщалось, что в Узбекистане зарегистрировано свыше 3 миллионов транспортных средств, из которых 89% являются легковыми автомобилями.

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