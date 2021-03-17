По состоянию на 1 января 2021 года в Узбекистане было зарегистрировано 2 миллиона 767 тысяч 126 легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, сообщил Государственный комитет по статистике. На каждые 100 человек постоянного населения приходится 8 автомобилей,
Напомним, что на 1 января 2020 года в распоряжении узбекистанцев было свыше 2 миллионов 410 тысяч легковых автомобилей (всего — более 2 миллионов 580 тысяч, включая грузовые автомобили, спецтранспорт, автобусы и микроавтобусы).
Количество легковых автомобилей, принадлежащих физлицам, в разрезе регионов:
- Ташкент — 467 176;
- Самаркандская область — 323 586;
- Ферганская область — 276 558;
- Ташкентская область — 262 741;
- Кашкадарьинская область — 223 733;
- Андижанская область — 192 944;
- Хорезмская область — 187 457;
- Бухарская область — 180 478;
- Наманганская область — 180 367;
- Сурхандарьинская область — 150 574;
- Каракалпакстан — 113140;
- Навоийская область — 75 039;
- Джизакская область — 72 530;
- Сырдарьинская область — 60 803.
Самые распространённые модели легковых автомобилей, принадлежащих физлицам:
- Nexia — 637 547;
- Damas — 429 404;
- Matiz — 288 685;
- Lacetti — 282 929;
- Cobalt — 267 948.
Год назад сообщалось, что в Узбекистане зарегистрировано свыше 3 миллионов транспортных средств, из которых 89% являются легковыми автомобилями.