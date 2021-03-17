По состоянию на 1 января 2021 года в Узбекистане было зарегистрировано 2 миллиона 767 тысяч 126 легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, сообщил Государственный комитет по статистике. На каждые 100 человек постоянного населения приходится 8 автомобилей,

Напомним, что на 1 января 2020 года в распоряжении узбекистанцев было свыше 2 миллионов 410 тысяч легковых автомобилей (всего — более 2 миллионов 580 тысяч, включая грузовые автомобили, спецтранспорт, автобусы и микроавтобусы).

Количество легковых автомобилей, принадлежащих физлицам, в разрезе регионов:

Ташкент — 467 176;

Самаркандская область — 323 586;

Ферганская область — 276 558;

Ташкентская область — 262 741;

Кашкадарьинская область — 223 733;

Андижанская область — 192 944;

Хорезмская область — 187 457;

Бухарская область — 180 478;

Наманганская область — 180 367;

Сурхандарьинская область — 150 574;

Каракалпакстан — 113140;

Навоийская область — 75 039;

Джизакская область — 72 530;

Сырдарьинская область — 60 803.

Самые распространённые модели легковых автомобилей, принадлежащих физлицам:

Nexia — 637 547;

Damas — 429 404;

Matiz — 288 685;

Lacetti — 282 929;

Cobalt — 267 948.

Год назад сообщалось, что в Узбекистане зарегистрировано свыше 3 миллионов транспортных средств, из которых 89% являются легковыми автомобилями.