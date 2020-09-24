На 1 января 2020 года в собственности узбекистанцев находилось 2 миллиона 580 тысяч 133 автомобиля, сообщает Spot со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике.

В частности:

2410421 — легковые автомобили;

150294 — грузовые;

5072 — автобусы;

10590 — микроавтобусы;

3756 — специальный транспорт.

Наибольшее число автомобилей зарегистрировано в Самаркандской области — 311997. На втором месте — Ташкентская область, 253073 автомобилей, третьем — Ферганская область, 243230.

«На самом деле в Ташкенте больше автомобилей. Это происходит из-за того, что автомобили из Кашкадарьинской, Самаркандской, Бухарской областей также некоторое время перемещаются в столице. Но согласно официально зарегистрированным и находящимся в собственности населения автомобилей, Самаркандская область занимает первое место, а Ташкенте — четвертое», — уточнил «Газете.uz» пресс-секретарь Госкомстата Усмон Абдурасулов.