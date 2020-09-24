На 1 января 2020 года в собственности узбекистанцев находилось 2 миллиона 580 тысяч 133 автомобиля, сообщает Spot со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике.
В частности:
- 2410421 — легковые автомобили;
- 150294 — грузовые;
- 5072 — автобусы;
- 10590 — микроавтобусы;
- 3756 — специальный транспорт.
Наибольшее число автомобилей зарегистрировано в Самаркандской области — 311997. На втором месте — Ташкентская область, 253073 автомобилей, третьем — Ферганская область, 243230.
«На самом деле в Ташкенте больше автомобилей. Это происходит из-за того, что автомобили из Кашкадарьинской, Самаркандской, Бухарской областей также некоторое время перемещаются в столице. Но согласно официально зарегистрированным и находящимся в собственности населения автомобилей, Самаркандская область занимает первое место, а Ташкенте — четвертое», — уточнил «Газете.uz» пресс-секретарь Госкомстата Усмон Абдурасулов.
Центр экономических исследований и реформ при Администрации президента в феврале сообщал, что в Узбекистане зарегистрировано более 3 миллионов транспортных средств, из которых 89% являются легковыми автомобилями. Внутренний рынок легковых автомобилей оценивается в 2,6 млрд долларов,