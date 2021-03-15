Банк «Ориент Финанс» проводит беспрецедентную акцию с ценными призами и подарками. Чтобы стать участником промежуточного розыгрыша денежных призов, нужно открыть карту VISA в филиале банка и совершить покупку на сумму от 10 долларов США и более.

Промежуточные розыгрыши проходят каждый месяц. Уже скоро будут проходить шестой и седьмой розыгрыши денежных призов, где определят десять победителей, которые получат по 100 долларов.

А уже в апреле «Ориент Финанс» разыграет автомобиль Chevrolet Malibu 2. Это отличная возможность для тех, кто уже давно мечтал о собственной машине.

Заказать карту VISA можно на сайте или через мобильное приложение OFB.

Приложение доступно для скачивания в AppStore и PlayMarket. В нем можно быстро и эффективно совершать операции по конверсии, открывать виртуальные дебетовые и валютные карты.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−200−88−99.

Сайт: ofb.uz

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