Боливийский суд назначил бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес четыре месяца административного ареста, сообщило РИА Новости со ссылкой на блог политика в Twitter.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила для Жанин Аньес шесть месяцев предварительного заключения в тюрьме Ла-Паса.

«…Меня отправляют в заключение на четыре месяца в ожидании суда за „переворот“, которого не было», — отметила политик.

В ночь на субботу бывшая и. о. президента была задержана полицией по подозрениям в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте. Ранее в Боливии были задержаны бывший министр юстиции Альваро Коимбра и экс-министр энергетики этой страны Родриго Гусман.

После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, Эво Моралес под давлением военных и на фоне протестов в стране покинул с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии.

Власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.