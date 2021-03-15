На протяжении последних лет страховая отрасль Узбекистана развивается ускоренными темпами. Открывается множество новых страховых компаний, а ведущие игроки укрепляют свое положение и совершенствуют страховые продукты и сервис.

Руководство страны отдельно отметило необходимость реформирования и ускоренного развития страхового рынка. В рамках постановления президента особое внимание уделено привлечению международных консультантов, интеграции с зарубежными страховыми рынками, повышению квалификации специалистов, в том числе за рубежом. Также планируется привлечение экспертов и специалистов мирового уровня.





В рамках усовершенствования концепции ведения бизнеса страховая компания Alfa Invest пригласила на должность международного консультанта специалиста с огромным опытом в области страхования Ролана Сакенова. Он занимал руководящие позиции в крупной страховой компании Казахстана. Консультант поделится прогнозами развития страхового бизнеса в Узбекистане и рассказал о задачах, реализуемых в Alfa Invest.

Ролан Сакенов много лет знаком с Alfa Invest. Компания пересекалась с ним во многих страховых проектах, а также на международных конференциях в различных странах. Учитывая опыт Ролана Сакенова в страховом бизнесе, ему предложили поучаствовать в развитии страховой отрасли Узбекистана в компании Alfa Invest.

Руководство Узбекистана в рамках реформы экономики и развития финансового сектора дает возможность местным компаниям привлекать иностранных международных консультантов с хорошим бэкграундом. Ролан Сакенов приехал в Узбекистан в начале 2020 года и вместе с сотрудниками Alfa Invest провел ряд изменений, в том числе реинжиниринг компании.

«Страховой бизнес — это прежде всего деятельность в сфере услуг, которая сопряжена с сервисом продажи полиса и страховым возмещением. Если говорить про сервис, то руководство компании с начала 2020 года реализует новую концепцию бизнеса Alfa Invest. Задача — качественно повысить уровень сервиса для действующих и новых клиентов. Под этим я имею в виду фундаментальные изменения внутренних бизнес-процессов и их полную автоматизацию от продажи до урегулирования претензии и так далее», — поделился Ролан Сакенов.





В Казахстане Ролан Сакенов проработал около 15 лет в области страхования. Он прошел путь от агента до топ-менеджера крупной страховой компании. Теперь Alfa Invest имеет прямой доступ к практическому опыту Казахстана. К нему можно отнести внедрение онлайн-страхования «Е-Полис», получение международного рейтинга, автоматизацию бизнес-процессов, внедрение МСФО, повышение компетенции менеджмента, а также создание условий для сотрудников компании. Ведь одна из целей — помочь работникам реализовать себя как высококлассных специалистов и выйти на более высокий заработок путем достижения KPI.

Тот факт, что Alfa Invest решился на такие фундаментальные изменения, говорит о серьезном намерении продолжать активно вести страховой бизнес, обслуживать клиентов на высоком уровне и повышать компетенцию топ-менеджмента компании.

Также Ролан Сакенов прокомментировал внедрение онлайн-страхования в работу Alfa Invest: «Учитывая международный опыт, можно смело сказать, что решение Кабинета Министров Узбекистана внедрить „Е-полис“ — это хорошая своевременная инициатива, цивилизованный подход к решению социальных вопросов и цифровизации страны».





«Е-полис» удобен для населения тем, что можно напрямую у страховой компании купить полис, получить компетентную консультацию по короткому номеру. Кроме того, можно связаться со специалистом через мессенджер и получить быстрый и компетентный ответ.

Благодаря «E-полису» больше не надо тратить время на поездку в офис страховой компании за покупкой страхового полиса. Теперь его можно купить за пять минут, сидя дома с семьей и занимаясь личными делами.

«Кстати, мы надеемся, что в части урегулирования претензий тоже создадут подобные условия как с Европротоколом при ДТП. Для онлайн-урегулирования претензии можно, например, внедрить единую методику оценки ущерба» — добавил Ролан Сакенов.

Alfa Invest своими силами создал чат-бот в Telegram. Он нужен для оперативного рассмотрения документов и урегулирования страховых случаев клиентов и пострадавших при ДТП. Таким образом, клиентам Alfa Invest стало проще подавать документы для предварительного рассмотрения страхового случая. В нынешних условиях это хороший уровень сервиса для клиентов. Услуга положительно повлияет на культуру страхования населения и бизнеса.





«Мы с Alfa Invest работаем над тем, чтобы компания стала удобной на всех этапах обслуживания клиентов и партнеров и во всех сегментах В2С, B2B и В2G. После постановки таких задач первые шаги стали очевидны. Alfa Invest обязана обновиться не только внутри, но и снаружи — то есть изменить свой облик. Мы утвердили концепцию ребрендинга. Прежде всего Alfa Invest становится современной, технологичной и удобной компанией. Нам удалось провести ребрендинг эффективно — оставив знакомый стиль, но сделав его более современным. Имея колоссальный 18-летний опыт в страховании и специалистов международного уровня с огромным стажем, мы решили стать ближе в нашим клиентам и говорить с ними на одном языке», — рассказал Ролан Сакенов.

Alfa Invest выражает благодарность всем клиентам и партнерам за доверие. Компания развивается и становится лучше, чтобы каждый мог доверить заботу о своем имуществе, здоровье и финансовых последствиях Alfa Invest.

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