14 марта футбольный клуб из ферганского Яйпана «Турон» в рамках второго тура Суперлиги (высшая по уровню лиги чемпионат Узбекистана) потерпел выездное поражение от джизакской «Согдианы» (1:0).

На 52-й минуте встречи главный арбитр Виктор Серазитдинов назначил пенальти в ворота «Турона», который был успешно реализован. На видеоповторе можно было увидеть, что мяч после удара отлетел от головы, а не от руки игрока яйпанского клуба. Это также отметил футбольный диктор.

Скриншот из видео.

Во время послематчевого интервью главный тренер «Турона» Ислом Исмоилов вышел из себя и раскритиковал судью. Приводим расшифровку интервью, опубликованное изданием Championat.Asia (видео содержит нецензурную лексику).

«В первую очередь, поздравляю команду «Согдиана» с победой. Что касается игры, «Турон» виноват в том, что вышел в Суперлигу или в том, что судьям деньги не попадают? Две игры подряд это вообще невозможно понять. Это видел весь мир, весь Узбекистан. [Судья даёт пенальти] из-за того, что мяч попал в голову футболиста. Пусть зайдут в раздевалку — ребята плачут! Пусть эти поганцы зайдут, *** [блин]. Кто примет меры против них? До каких пор можно это терпеть, *** [блин]? До каких пор?

Говорят, очистим [систему]. Это и есть очистка? Что вы чистите? Что вы делаете? Приходят и хоронят [игру]! Две игры подряд, *** [блин]. Футбола нет — свисток, свисток, свисток! До каких пор? Кто примет меры? До каких пор, *** [блин]… свыше 70−80 человек трудятся, мучаются, пытаясь прокормить своих детей… Кто примет меры? Это и есть справедливость? Это и есть справедливость в Узбекистане? Где справедливость?

До каких пор можно бороться с коррупцией? До каких пор? Мы играем честно, судьям деньги не даём и вот результат! Если не дадите денег, *** [блин], вас обезглавят. Кто примет меры? Если хотят, пусть на всю жизнь меня исключат из футбола, но, *** [блин], нужно бороться, кто-то должен дойти до конца".

«Вот были две руки в пользу нашей команды, почему не дают? С начала игры [судья] преследует один момент. В начале игры пять жёлтых карточек. Что это, *** [блин]?! Пусть лучше до игры зайдёт и скажет: „сегодня я вас обезглавлю, вообще не выходите на поле“. Мы не выйдем. Вот я молодой тренер, прогрессирую, *** [блин]. Найду себе работу на улице. Но вот эта команда, *** [блин], трудящиеся люди, *** [блин] ждут и живут этим, *** [блин]: если команда выиграет, они получат премию, чтобы прокормить детей, *** [блин]. А он приходит и обезглавливает их, *** [блин]. Кто будет с этим бороться? Кто? Кто? Все об этом говорят, но, *** [блин], на практике нет ничего».

«Нужно задать вопрос, дали ли нам вообще играть? Каждый эпизод — свисток! Какой футбол может быть? Как можно говорить о футболе? Если вам, *** [блин], судья не даёт играть. Где футбол?»

Видео матча

Напомним, «Турон» впервые в своей истории вышел в Суперлигу, победив в решающем матче Про-лиги «Нефтчи» из Ферганы. Тогда игра завершилась беспорядками с участием футболистов и болельщиков.