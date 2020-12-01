Футбольный матч Про-лиги между командами из Ферганской области «Турон» (Яйпан) и «Нефтчи» (Фергана) завершился беспорядками с участием футболистов и болельщиков.

В рамках 20-го тура Про-лиги 1 декабря «Нефтчи» принял у себя на домашнем стадионе команду «Турон» в «золотом матче» за выход в Суперлигу. До встречи «Нефтчи» лидировал в турнирной таблице — клубу было достаточно сыграть вничью, чтобы пробиться в первый дивизион национального чемпионата. Однако по итогам матча «Турон» одержал победу со счетом 0:1 и впервые в истории вышел в Суперлигу.





На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, можно увидеть, как один из ферганских футболистов в прыжке ударил ногой главного судью игры Шавката Насибуллаева. Затем на поле также выбежали работники клубов и болельщики, которые бежали за судьями. На записи один из болельщиков заявляет, что помощнику судьи разбили голову.

Как сообщает Kun.uz, за матчем с трибуны наблюдали хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров и другие руководители области, а также руководство Профессиональной футбольной лиги.

Видео