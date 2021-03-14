Центральный банк Узбекистана не планирует изымать из обращения купюры достоинством 1000 сумов. Об этом сообщил директор Департамента организации налично-денежного обращения ЦБ Фазлиддин Бозоров.

Он признал, что 1000-сумовые банкноты действительно устарели, поскольку они были введены в обращение в 2001 году и большинство из них находятся в обращении долгое время.

«Основная причина этого может быть объяснена тем фактом, что эти деньги находятся в обращении больше, чем другие банкноты большего номинала, то есть они быстро изнашиваются из-за того, что активно переходят из рук в руки, в течение долгого времени оставаясь у населения и не попадая в банки», — заявил Фазлиддин Бозоров.

По его словам, банкноты достоинством 1000 сумов до сих пор печатаются и выпускаются в обращение исходя из спроса.

«Однако это правда, что сокращается использование 1000 сумов в обращении, поскольку сегодня купюры выпускаются в обращение в основном через банкоматы, а банки размещают в них в основном банкноты крупного достоинства. Это естественный процесс: если на них снижается спрос как на товары, то сокращается число банкнот в обращении», — отметил глава Департамента ЦБ.

Специалист указал, что в банкоматах также можно размещать 1000-сумовые купюры, но из-за ограниченной ёмкости банки предпочитают крупные купюры, чтобы обслужить как можно больше клиентов.

«При снятии наличных денег непосредственно в кассах банка целесообразно снимать часть из них банкнотами на 1000 сумов. Центральный банк постоянно работает над оптимизацией разновидности наличных денег в обращении, изъятием из обращения устаревших и заменой их новыми банкнотами и монетами. Банкноты номиналом 1000 сумов в ближайшее время не будут изыматься из обращения», — сказал Фазлиддин Бозоров.

Ранее сообщалось, что на руках у населения остаются потерявшие платежеспособность банкноты и монеты 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца, поэтому Центробанк продлил срок их обмена на действующие денежные знаки до 1 января 2022 года.

В 2020 году в Узбекистане число банкнот в обращении снизилось на 1,1 млрд штук, или на 31%. В частности, в прошлом году доля купюр в структуре наличных денег, выпущенных в обращение, номиналом 100 тысяч сумов выросло — с 12,5% до 27,3%. В то же время доля банкнот 50 тысяч сумов снизились — от 40,1% до 38,8%, 10 тысяч сумов — от 20,3% до 15,7%, 5000 сумов — от 22,6% до 16,1%, до 1000 сумов — от 4,5% до 2,1%.