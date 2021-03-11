В Узбекистане будет организовано сборочное производство шасси «МАЗ». Договорённость об этом была достигнута на прошлой неделе в рамках визита делегации Беларуси в Ташкент.

Генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович и другие представители предприятия провели переговоры с компанией KRANTAS, сообщается на сайте «МАЗ».

«Организация сборочного производства позволит увеличить взаимный товарооборот между двумя странами и повысит конкурентоспособность белорусской автотехники на местном рынке автопроизводителей», — говорится в сообщении.

В настоящее время грузовая, пассажирская и специальная техника «МАЗ» в Узбекистане реализуется через официального дистрибьютора компании ИП ООО «MAZ-TASHKENT».

Ранее мы сообщали, что делегацию Беларуси возглавил заместитель премьер-министра страны Александр Субботин. В Ташкенте прошло 8-е заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.