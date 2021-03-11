Президент Шавкат Мирзиёев указом от 10 марта утвердил обновлённое положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Республики Узбекистан. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Обновлённый порядок отражает изменения, предусмотренные новым законом о гражданстве, принятым 13 марта 2020 года.

Как мы уже писали, принятие в гражданство Узбекистана может осуществляться не только в общем порядке (для иностранных граждан), но и в упрощенном (для соотечественников) и исключительном (по инициативе президента) порядке.

Ходатайства и заявления по вопросам гражданства Узбекистана подаются:

лицом, проживающим на территории Узбекистана, — в орган внутренних дел по месту постоянного проживания;

лицом, проживающим за пределами территории Узбекистана, — в консульские учреждения, а также консульские отделы дипломатических представительств Узбекистана.

Ходатайство о приёме в гражданство в упрощённом порядке может быть подано в орган внутренних дел по месту регистрации временного пребывания.

Ходатайство изучается в течение 3 рабочих дней. Сведения в течение 3 рабочих дней вносятся в межведомственную базу данных «E-Fuqaro», а материалы направляются в Министерство внутренних дел Каракалпакстана, главные управления внутренних дел Ташкента и Ташкентской области, управления внутренних дел областей.

В соответствии с исполненным требованием, прошедшим проверку в системе «E-Fuqaro», распечатывается проверочный лист. На основании материалов и проверочного листа в месячный срок подготавливается заключение, утверждаемое министром внутренних дел или одним из его заместителей, и они вместе с обобщенной информационной справкой направляются для рассмотрения в Комиссию по вопросам гражданства при президенте.

Напомним, что согласно закону о гражданстве для приёма в гражданство в общем или упрощённом порядке заявитель должен владеть государственным языком в пределах, необходимых для общения.