Анклавом называют часть территории, принадлежащей стране А, но окруженный со всех сторон территорией страны Б. Узбекистан имеет четыре анклава внутри Кыргызстана, а также имеет один таджикский и один кыргызский анклав внутри своей территории. Узбекский анклав Сох является самым крупным анклавом в мире как по территории, так и по населению. Вторым по величине анклавом мира считается Ворух, таджикский анклав внутри Кыргызстана. В целом Центральная Азия имеет восемь анклавов, все они находятся в Ферганской долине.

Население анклава Сох составляет 73,5 тысячи человек. Фото автора, декабрь 2017 года

Долгие годы из-за не самых благоприятных отношений Узбекистана с соседними республиками и ужесточения контроля на границах социально-экономическая жизнь в узбекских анклавах была в затруднительном положении. На сегодняшний день во всех них отмечается улучшение ситуации, поездки жителей самих анклавов на основную территорию, а также жителей других регионов в анклавы участились, открывая возможности для более тесного сотрудничества.

Экономические возможности внутри анклавов в значительной мере скованы из-за ограниченности площади, удаленности от основной территории государства, что является определенным препятствием при построении цепочек добавленной стоимости, а также при ведении торговли на рынках крупных городов республики. К тому же экономика таких анклавов, как Шахимардан и Сох, была частично связана с туристическим потоком, однако из-за проблем, связанных с переходом границы, эти места стали менее привлекательными для туристов.

Анклавы не уникальны для Центральной Азии: на сегодняшний день в мире есть около 50 анклавов национального уровня, то есть когда анклав находится на территории другой страны. Среди них есть анклавы, которые успешно развиваются, несмотря на свое географическое положение.

Страны применяли разные способы для повышения конкурентоспособности своих анклавов и на сегодняшний день наиболее успешные модели развития можно найти в Европе. Некоторые анклавы Европы возникли в феодальные времена, в XII веке, и благодаря своей долгой истории научились эффективно решать приграничные вопросы. Более того, для некоторых анклавов уникальное географическое положение является основным элементом туристической привлекательности.

Ресторан на границы Нидерландов и Бельгии. Баарле-Нассау и Баарле-Хертог. Фото автора, май 2019 года



Создание Европейского союза помогло решить многие приграничные проблемы. Однако даже сейчас в Европе есть анклавы, которые находятся в странах, не входящих в ЕС. Так, например, в Швейцарии есть один немецкий анклав — Бюзинген-ам-Хохрайн и один итальянский — Кампионе-д'Италия. Самую уникальную политическо-географическую ситуацию с границами можно наблюдать на юге Нидерландов, где расположены 22 бельгийских анклава Баарле-Хертог, внутри которых есть 7 нидерландский анклавов, принадлежащих городку Баарле-Нассау. В беседе с автором статьи представители муниципалитетов двух городков отметили, что о развитии можно думать только тогда, когда есть четкие границы и когда местные сообщества активно принимают участие в разрешении приграничных вопросов.

Возможности экономического развития узбекских анклавов

В прошлом году Узбекистан завершил процесс делимитации границы с Таджикистаном, с Кыргызстаном данный процесс завершен на более чем 85%, что является большим успехом учитывая стагнацию в данном вопросе долгие года. Оставшаяся часть узбекско-кыргызской границы является наиболее сложной, проходящие в том числе через анклавы Узбекистана. Учитывая прогресс в делимитации и демаркации границ, необходимо задуматься о том, как превратить анклавы в потенциальные точки экономического роста.

В крупных анклавах могут быть созданы свободные экономические зоны и применены специальные правила ведения бизнеса и инвестирования. По такому принципу сегодня действуют 21 свободная экономическая зона в Узбекистане.

Другими очевидными решениями являются поддержка местных инициатив по установлению добрососедских отношений, поощрение совместного использования инфраструктуры и торговли с близлежащими районами соседних республик, включая услуги по здравоохранению и образованию, установление побратимских отношений с успешными анклавами мира, восстановление и улучшения туристической инфраструктуры и другие.

Все эти решения требуют тщательного изучения местной специфики каждого анклава и анализа возможностей применения успешных международных моделей развития. Более того, анклавы могут быть использованы как площадка для тестирования интеграционных процессов в Центральной Азии. Но в первую очередь, анклавы должны быть рассмотрены с точки зрения экономических возможностей.

Въезд в джамоат Ворух (Таджикистан) со стороны села Ак-сай (Кыргызстан). Фото автора, февраль 2019 года



Справочно. Сегодня, 26 июля в городе Исфара в Таджикистане пройдет встреча президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, в рамках которой будут обсуждены приграничные вопросы, в частности ситуация вокруг анклавов. Несколько дней назад на границе Воруха вспыхнул конфликт между населением Таджикистана и Кыргызстана, в результате чего, по разным данным, пострадали около 16 человек.