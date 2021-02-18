Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан возобновят переговоры по границам в первой декаде марта. Об этом 18 февраля заявил глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев, пишет агентство АКИpress.

Глава ГКНБ напомнил, что в декабре 2020 года делегация Узбекистана из 20 человек во главе с советником премьер-министра Мехриддином Хайриддиновым побывала в Кыргызстане.

«Последний протокол был подписан в 3 часа ночи. Они упирались, мы упирались. В итоге протокол был подписан в 3 часа ночи. Вот так проходят переговоры, происходят споры, иногда очень жаркие. В итоге мы приходим к чему-то одному», — сказал Камчыбек Ташиев.

Говоря о переговорах, он отметил, что «некоторые участки в некоторых местах мы отдадим, другие участки в других местах мы возьмем».

«Таким образом только решается вопрос. Да, жалко. Но по-другому не получится. К примеру, мы уступаем землю в Ала-Буке (граничит с Наманганской областью — ред.), но получаем землю в Сузаке (с Андижанской областью — ред.)», — сказал глава ГКНБ.

В августе прошлого года, когда в Ташкенте встречались правительственные делегации двух стран, вице-премьер Кыргызстана Акрам Мадумаров сообщал, что с Узбекистаном делимитировано 85% протяженности границ.