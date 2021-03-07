Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности 4 марта рассмотрел ответ на обращение в МВД Узбекистана, направленный 3 февраля. В письме указывалось на необходимость принятия мер по предупреждению увеличения числа лиц, занимающихся попрошайничеством на автодорогах и перекрестках.
Сенаторы отметили, что последнее время на оживлённых улицах, в скверах, на рынках и стоянках, на прилегающих к ним территориях, а также на перекрестках стали появляться попрошайки.
«Они препятствуют проходу граждан, а на автомобильных дорогах создают опасность для движения транспорта. Кроме того, настойчивое попрошайничество вызывает недовольство людей. Такие неприятные ситуации негативно сказываются на настроении населения и вызывают его резонное возмущение», — говорится в сообщении Сената.
Несмотря на наличие административной и уголовной ответственности за попрошайничество, бездействие этой нормы на практике способствует увеличению количества таких лиц, считают сенаторы.
В МВД заявили, что сотрудники патрульно-постовой, дорожно-патрульной службы и профилактики правонарушений, территориальные ОВД проводят мероприятиях в указанных местах. За 20 дней в январе и феврале в отношении 131 человека, занимавшегося попрошайничеством, были составлены административные протоколы и назначены штрафы в размере почти 8 млн сумов. Один человек был арестован.
В январе 2019 года президент подписал закон, которым введена административная и уголовная ответственность за попрошайничество. МВД сообщало, что в 2018 году в Ташкенте было выявлено более 5000 лиц, занимавшихся попрошайничеством. Они были направлены в реабилитационные центры. Большую часть из них — 4000 человек — составили женщины, в том числе 3000 были с малолетними детьми, 500 были людьми пожилого возраста и 100 — мужчины с инвалидностью.
«Газета.uz» писала, что нововведения могут противоречить социальной политике по защите уязвимых слоев населения Узбекистана.
Vladimir Lee
Большинство решило, что меньшинство отравляет им жизнь. А корень проблемы сенаторы так и не видят..
Renat Akchurin
Зрите в корень. Работы нет, социальная помощь не работает, адресная поддержка малоимущих не доходит вообще из-за системы махалли и т.п.
Посадить легче всего.
Влад Тян
Достали уже по квартирам ходить! И это не простые попрошайки. Это мошенники. Простые скромно себя ведут и просить как бы стесняются.
Много еще аферистов ходят под видом пожарных, газовиков и т.д.
И якобы за свои услуги просят деньги.
Кулак Соловьёва
Ну да. Людям же делать нечего вот и стоят просят. Еще и налог не платят за место. Зажрались
Мунира Бабаджанова
Приезжайте к Универсаму Юнус-абада, толпами ходят люлишки, наглые, приставучие, пройти невозможно! Можно столько штрафов оформить, пополнить гос. казну
Надежда Чичагина
Может быть это будет всё для тех кто проживает в Ташкенте. В Алмалыке безработные женщины с 3 детьми многодетной и малообеспеченной семьёй не считается — так решила махалля
Vladi i
+++ ужасное количество, при этом ещё и пристают, а не просто спрашивают.
Даже в вагонах метро ходят.
А при виде милиции, быстро уходят в другое место.
Nir Avenir
Жалуются потому что наверное налоги и ндс не платят… скоро на них тоже патент заведут.