Самарканд (Самаркандская область) и Саратов (Саратовская область России) подписали соглашение об установлении побратимских связей. Подписи под документом поставили хоким Самарканда Бобурмирзо Облакулов и заместитель главы администрации Саратова по экономическим вопросам Алексей Никитин, сообщил телеканал STV.

Документ предусматривает сотрудничество в привлечении инвестиций, реализации совместных инвестиционных проектов, поддержку взаимодействия между образовательными организациями городов, а также в сфере культуры и туризма.

«Соглашение будет способствовать в том числе совместному преодолению последствий пандемии», — отмечается в сообщении.

Как уточняется на сайте администрации Саратова, сегодня на территории Саратовской области проживает более 3000 узбекистанцев, в Саратове — более 1100 человек. Работают такие общественные организации, как Узбекский национальный культурный центр «Узбекистан», Узбекский культурный центр «Согдиана» и Национально-культурный узбекский центр «Туран».