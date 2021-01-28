В течение месяца в Узбекистане будет разработана программа «Общежития», рассчитанная на 2021−2023 годы. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам занятости и содержательной организации досуга молодёжи 27 января, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства дал соответствующее поручение вице-премьеру по вопросам социального развития Бехзоду Мусаеву, министру высшего и среднего специального образования Абдукадиру Ташкулову и министру финансов Тимуру Ишметову.

Согласно озвученным данным, сегодня в 129 вузах страны обучается более 500 тысяч студентов, но они недостаточно обеспечены общежитиями. В Ташкенте 85 общежитий охватывают только 13% студентов. В Самаркандском государственном университете, где обучаются 18 тысяч студентов, общежитие рассчитано на 1600 мест.

«Этот вопрос под контроль возьмет лично премьер-министр. Молодых становится больше. Количество общежитий необходимо увеличить. Пусть в одной комнате будут по четыре человека, как в плацкарте… Мы же „богатая“ страна — у нас есть комнаты для двух человек, для одного… Пусть будут комнаты на четыре человека — два этажа, как в плацкарте… Когда станем побогаче, уберём верхние уровни», — сказал президент.

Премьер-министр Абдулла Арипов привёл в пример опыт Китая, где, по его словам, строят общежития с четырёхместными комнатами.

В начале февраля 2020 года сообщалось, что более 68 тысяч из 356 тысяч студентов Узбекистана нуждаются в общежитиях. Для решения этой проблемы нужно построить 170 общежитий на 400 мест каждое, что потребует почти 315 млн долларов.