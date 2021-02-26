Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 26 февраля принял посла Турецкой Республики Мехмета Сурейя Эра, завершающего дипломатическую миссию в стране, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече обсуждён ход реализации договорённостей, достигнутых в рамках контактов на высшем уровне, в том числе первого заседания Узбекско-Турецкого совета стратегического сотрудничества, прошедшего в 2020 году в Анкаре. Министр и посол обменялись мнениями относительно графика и повестки дня предстоящих двусторонних мероприятий на различных уровнях.

Абдулализ Камилов отметил плодотворный характер деятельности посла и его вклад в укрепление межгосударственных связей.

Мехмет Суреййа Эр был назначен послом Турции в Узбекистане в декабре 2018 года.