Новым послом Турции в Узбекистане назначен вице-президент Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) Мехмет Сурейя Эр, сообщает Hurriyet Daily News.

На этом посту он сменит Ахмета Башара Шена, возглавляющего турецкую дипломатическую миссию с конца 2016 года.

Мехмет Сурейя Эр с 2012 года работал вице-президентом TIKA с 2012, где курировал департаменты Центральной Азии и Кавказа, а также внешних связей и сотрудничества. Ранее был одним из руководителей управления народной дипломатии в офисе премьер-министра Турции. В 2004—2010 годах преподавал в Университете Мичигана (США).

Свободно владеет английским, русским, узбекским, арабским, французским и другими языками.