Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов по совершенствованию дорожно-транспортной системы и строительству новых дорог в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

«В столице растет количество автомобилей. Некоторые маршруты и элементы регулирования дорожного движения создают неудобства для водителей и пассажиров. Из-за этого на крупных улицах и перекрестках возникают пробки», — говорится в сообщении пресс-службы.





Для устранения этой проблемы и повышения удобства были разработаны соответствующие решения. В частности, планируется организовать разворот по улице Мустакиллик напротив хокимията Мирзо-Улугбекского района, поворот с улицы Паркентской на улицу Мустакиллик, а также съезд с Малой кольцевой на улицу Паркентской.

В ходе презентации президент поручил министерствам транспорта и внутренних дел, а также хокимияту Ташкента в короткие сроки организовать дополнительные проезды на более чем 10 улицах города.





Напомним, 5 января ГУБДД МВД сообщило об открытии разворота по улице Мустакиллик (бывшая улица Пушкина), поворота с улицы Паркентской на улицу Мустакиллик, а также съезда с Малой кольцевой на улицу Паркентскую в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Однако движение на этом участке все еще не возобновлено, а начатые в январе работы по расчистке участка от дерна и восстановлению дорожного полота не завершены.