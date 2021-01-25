24 января одновременно в Ташкенте и Сырдарьинской области прошла церемония начала строительства Сырдарьинской теплоэлектростанции мощностью 1500 МВт, сообщила пресс-служба Министерства энергетики. Проект будет реализован совместно с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии.

На мероприятии в столице также были подписаны соглашения о закупке электроэнергии и инвестиционные соглашения по двум ветроэлектростанциям, которые будут построены в Бухарской и Навоийской областях с участием этой же компании.

Кроме того, Минэнерго и ACWA Power подписали рамочное соглашение по развитии водородной энергетики. Оно «подразумевает первые шаги Узбекистана в достижении поставленной цели для борьбы с изменением климата и сокращения выбросов парниковых газов путем научных исследований в области водородной и возобновляемой энергетики», отметили в министерстве.

В церемонии участвовали министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих и председатель правления ACWA Power Мохаммад Абунайян.





Фото: Хокимият Сырдарьинской области.

Расчётная стоимость проекта Сырдарьинской ТЭС — 1,2 млрд долларов США. Коэффициент полезного действия газотурбинной станции, которая будет построена в городе Ширин, составит около 60%. Объём потребляемого ей природного газа будет почти вдвое ниже, чем на действующей Сырдарьинской ТЭС, построенной в1966 году.

Совокупная мощность ветроэлектростанций «Баш» и «Джанкельды», которые будут построены в Бухарской области и на границе Бухарской и Навоийской областей соответственно, составит 1000 МВт. Расчётная стоимость проекта — около 1,3 млрд долларов. Ожидается, что реализация этих проектов позволит сократить углеродные выбросы на 1,6 миллиона тонн, способствуя достижению целей правительства по переводу 40% энергетических мощностей на возобновляемые источники энергии к 2031 году.

Соглашения об увеличении выработки экологически чистой энергии в Узбекистане на 2500 МВт были подписаны Министерством энергетики, Министерством инвестиций и внешней торговли и компанией ACWA Power в марте 2020 года.

ACWA Power специализируется на разработке, финансировании и эксплуатации оборудования по производству электроэнергии и опресненной воды. Учреждена в 2004 году в Эр-Рияде. Штат компании насчитывает около 3500 сотрудников. Она присутствует в 12 странах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии.