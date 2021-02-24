Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 февраля провёл видеоселекторное совещание, посвященное приоритетным задачам в сельском и водном хозяйстве на 2021 год, сообщила пресс-служба президента.

В этом году планируется довести доход с каждого гектара до 5000 долларов за счет рационального размещения и научно обоснованного выращивания сельскохозяйственных культур, говорится в сообщении.

«Резкое увеличение доходности культур и рациональное использование воды должны стать приоритетными задачами», — заявил глава государства.

Для этого необходимо размещать культуры с учётом специфики каждого района, исторически сложившихся форм и способов земледелия, исходя из возможностей водоснабжения, отметил он.

«С 1 марта срок кредитов, выделяемых по программам семейного бизнеса на сады, виноградники и теплицы, будет увеличен с 3 до 7 лет, а льготный период — с 1 до 3 лет. Это — желание людей, возможность для изменений», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Для обеспечения занятости молодежи безработным предоставляется от 10 до 50 соток земли. Ответственным лицам дано указание выделить земли вблизи мест проживания населения и помочь с поставками семян, удобрений и техники.

В этом году поручено обеспечить сельхозпредприятия 702 тысячами тонн семян и 105 миллионами саженцев.

Пресс-служба президента отмечает, что отсутствие системы в этой сфере создает трудности как для населения, так и для экспортёров. Качество сортов и сроки созревания продукции не позволяют им занимать лидирующие позиции на зарубежных рынках.

В связи с этим в Научно-исследовательском институте садоводства, виноградарства и виноделия имени Мирзаева Национального центра знаний и инноваций сельского хозяйства и его научно-исследовательских и опытных станциях будет налажена заготовка высокоурожайных, ориентированных на экспорт саженцев фруктов и винограда на основе государственно-частного партнерства. Для этого в каждом регионе в соответствии с почвенно-климатическими условиями будут созданы интенсивные питомники на площади не менее 100 га. При покупке семян и саженцев у местных семеноводческих хозяйств, до 20% стоимости будет компенсироваться государством.





Кроме того, начнут возмещать часть стоимости строительства лимонных теплиц, использующих энергию из альтернативных источников.

На совещании также затронута деятельность хлопково-текстильного кластера.

«Кластер — это поиск, инновация. Если кластеры будут работать, представив себе завтрашний день, он сможет выводить на рынок продукцию с высокой добавленной стоимостью и быть конкурентоспособными. Необходимо изучать мировой опыт, увеличивать производство и снижать себестоимость», — сказал президент.

На обеспечение аграрной отрасли финансовыми ресурсами в этом году Фонду сельского хозяйства направляется 24 трлн сумов. При этом впервые предусматривается выделение 300 млрд сумов для выдачи кредитов на выращивание овощей по базовой ставке Центрального банка.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость изучения опыта США в области выращивания дынь и овощей, Великобритании — в заготовке фруктов, Австрии — в области зерноводства, Нидерландов — в области защиты растений, Германии — в сфере питания растений и клеточной биологии, привлечения экспертов из этих стран.

Вводится должность заместителя министра сельского хозяйства по развитию информационных технологий и создается отдельная структура. Данной структуре поручено создать к концу года информационную систему, которая будет проводить мониторинг 3 миллиона гектаров орошаемых земель, с базой данных о составе почвы и посевах. На эти цели будет направлено 10 млн долларов средств международных финансовых институтов.

Вместе с тем поставлена задача создать Центр агроуслуг в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.

С 1 июля животноводческим, птицеводческим, кролиководческим и рыбоводческим хозяйствам, не имеющим задолженности по НДС, будут выделяться субсидии за произведенную продукцию.

Кроме того, животноводческим предприятиям будет предоставлен ряд льгот при импорте сырья и технологий. Будет разработан порядок страхования от падежа в рыбоводстве и птицеводстве.

Планируется выделение заново освоенных земель под животноводческие комплексы, выращивание кормовых культур на 28 тысячах гектарах богары и пастбищ, а также на 173 тысячах гектарах земель, высвобожденных от основных культур.