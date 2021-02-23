13 февраля посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм посетил полевой стан агрокластера Silverleafe в Пахтакорском районе Джизакской области. Он встретился с генеральным директором кластера Дэном Паттерсоном. Между ними состоялась двухчасовая беседа об итогах развития совместного американо-узбекского проекта и планах на год.

Дэн Паттерсон провел ознакомительную экскурсию по территории агрокластера, а также поднял ряд важных экономических и социальных вопросов в беседе с главой американской дипмиссии. Было отмечено, насколько значительно возрос за последний год технопарк кластера. Это позволило в 2020 году широко внедрить механизированный сбор урожая и сократить ручной сбор практически на 95%.





Было отмечено, что Silverleafe является индикатором успешного развития инвестиционного проекта в Узбекистане. Несмотря на пандемию, работа здесь продолжается в быстром темпе. Следуя реформам, проводимым президентом Шавкатом Мирзиёевым, американские учредители особое внимание уделяют внедрению новых технологий и связывают их составные в единую цифровую систему.

Философия компании — создавать позитивные перемены в стране, развивать инновационные технологии и тем самым повышать уровень жизни населения. Большое внимание здесь уделяется социальным и гендерным вопросам.

Как пример практического воплощения поставленных задач: здесь получило свое начало направление на активное привлечение женщин к предпринимательской деятельности и приобретению квалификации в агросекторе. В Silverleafe работают девушки-операторы, которые прошли обучение у иностранных специалистов и теперь с легкостью управляют современным сельскохозяйственным оборудованием больших габаритов.





Помимо работы на полях компания Silverleafe достигла хороших результатов и по другим инвестиционным направлениям. Одним из них является проект по логистике, а другой предполагает тесное сотрудничество с крупными международными брендами, которые заинтересованы в налаживании и расширении деловых отношений с Узбекистаном в сфере хлопковой и текстильной промышленности.

В ходе беседы посол Розенблюм отметил, что несмотря на пандемию и сложности 2020 и начала 2021 годов, результаты деятельности Silverleafe вызывают у него искреннее уважение и гордость за энтузиазм и активную деятельность американских бизнесменов в Узбекистане.

Дэн Паттерсон и глава американской дипмиссии договорились о кооперации в ряде образовательных и социальных проектов. Особое внимание уделили объединению двух стран в помощи развития методик и практик лечения онкологических заболеваний у детей.





В 2018 году по прибытию в Узбекистан Дэн Паттерсон инициировал переговоры между крупным исследовательским центром онкологических заболеваний у детей St. Jude, расположенном в Мемфисе, и министерством здравоохранения Узбекистана. Результатом стало тесное сотрудничество в сфере обучения и внедрения современных практик исследовательским центром для НИИ Гематологии и переливания крови и благотворительным фондом Ezgu Amal, с которым тесно сотрудничает компания Silverleafe. С последним тесно сотрудничает компания Silverleafe.

Совместно с компанией Silverleafe Посольство Соединенных Штатов примут участие в оказании помощи девочке из дома милосердия №29 в Джизаке, которой необходима помощь в лечении опухоли на лице.

По итогам встречи главы американской дипмиссии Дэниела Розенблюма и генерального директор Silverleafe Дэна Паттерсона стороны договорились о взаимной поддержке, освещении проводимой деятельности в местных и международных СМИ и активном развитии взаимоотношений двух стран. Также было решено приступить к практической реализации новых гуманитарных проектов в области образования, медицины и спорта.

Контакты компании Silverleafe:

Сайт: silverleafe.uz

Facebook: fb.com/silverleafe.uz

Instagram: @silverleafe.uz

Контакты посольства США в Узбекистане:

Сайт: uz.usembassy.gov

Facebook: fb.com/usdos.uzbekistan

Instagram: @usembassytashkent

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