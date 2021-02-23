Кабинет министров 20 февраля утвердил постановление об организации государственной специализированной школы-интерната по олимпийским и национальным видам спорта в Гузарском районе Кашкадарьинской области, сообщила Norma.uz.

Приём в спортивно-образовательное учреждение начнётся в 2021/2022 учебном году. В школе будут готовить спортсменов для сборных команд «на основе новых научно-методических рекомендаций и достижений в олимпийских и национальных видах спорта». При необходимости школа сможет приглашать зарубежных тренеров и специалистов по олимпийским видам спорта.

Министерству физкультуры и спорта поручено укомплектовать школу-интернат квалифицированными специалистами в течение трёх месяцев.