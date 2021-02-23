В Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана учреждена должность заместителя спикера по вопросам цифрового развития и информационной политики. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

На прошедшем 23 февраля заседании палаты на эту должность был избран Одилжон Таджиев. Новый вице-спикер будет ответственным за координацию вопросов по широкому внедрению цифровых технологий во всех сферах государственного и общественного строительства, а также активного участия парламента и представительных органов власти в разработке и внедрению государственной информационной политики.

Кроме того, он будет координировать работы, связанные с информационно-аналитической деятельностью Законодательной палаты и представленных в ней фракций, говорится в сообщении.

Одилжон Таджиев (1984 года рождения), представляющий фракцию Демократической партии «Миллий тикланиш», до этого был заместителем председателя Комитета по труду и социальным вопросам Законодательной палаты.

Выпускник Ташкентского исламского университета (2006 год) по специальности правовед. В разные годы возглавлял Общественное движение молодёжи «Камолот», работал первым заместителем председателя Союза молодёжи и заместителем хокима Ташкентской области по вопросам молодёжной политики.