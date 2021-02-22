ГУВД Ташкента сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений медицинским работникам.

По данным управления, 18 февраля примерно в 23:50 часов в комнате изолятора городской клинической больницы №4 имени И. Эргашева в Яшнабадском районе, 28-летний Ф. М. и двое его знакомых, личности которых устанавливаются, руками и ногами нанесли телесные повреждения врачу 3-й подстанции экстренной медицинской помощи 31-летнему Д. У. и фельдшеру 20-летнему А. А.

«Причиной совершения преступления послужило то, что Ф. М. посчитал медицинских работников виновными в халатном оказании медицинской помощи и последовавшей за этим смерти его матери Д. Н., которая в состоянии клинической смерти была доставлена в вышеуказанную больницу на автомобиле экстренной медицинской помощи», — говорится в сообщении ГУВД.

Медицинские работники получили телесные повреждения различной степени тяжести. Как сообщалось ранее, 20 февраля их доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи для проведения операции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 277 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного Кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.