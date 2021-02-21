Родственники умершего пациента в Ташкенте избили двух дежурных врачей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

По данным Минздрава, 19 февраля в 23:13 в службу скорой помощи поступил вызов из квартиры в Яшнабадском районе Ташкента. Скорая помощь прибыла на место в 23:25, после осмотра пациент в крайне тяжелом состоянии был доставлен в городскую клиническую больницу №4 им. И. Эргашева в 23:40.

По словам главного врача Б. Мамаджанова, 52-летний Д. Н. был госпитализирован с диагнозом «гипертоническая болезнь, гипертонический криз, отёк лёгких и агональное состояние» и сразу переведён в реанимацию.

«В то время состояние пациента было тяжелым, зрачок был расширен, не было фотореакции, дыхательной активности, пульса в сонной артерии. Таким образом, установлена клиническая смерть пациента. Ему сделали искусственное дыхание, прямой массаж сердца, дефибрилляция и другие процедуры. Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР) проводилась 3 раза в течение 30 минут. Несмотря на оперативные процедуры, проведенные в соответствии со стандартами, наступила биологическая смерть пациента», — говорится в сообщении.

Минздрав сообщает, что сыновья пациента после сообщения о смерти отца избили двух дежурных врачей.





В результате врач городской службы скорой помощи 32-летний Д. У. был госпитализирован в реанимацию этой больницы с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, повреждение головного мозга, повреждение мягких тканей в области левой щеки». У другого госпитализированного сотрудника «скорой» 21-летнего А. А. диагностировано «повреждение мягких тканей грудной клетки, травматический шок 1,2 степени, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом носа.

Приглашённые из Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) нейрохирурги подтвердили первоначальный диагноз.

20 февраля пострадавших в тяжелом состоянии доставили в РНЦЭМП для проведения специальной операции.

Минздрав обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновных к ответственности.