Родственники умершего пациента в Ташкенте избили двух дежурных врачей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
По данным Минздрава, 19 февраля в 23:13 в службу скорой помощи поступил вызов из квартиры в Яшнабадском районе Ташкента. Скорая помощь прибыла на место в 23:25, после осмотра пациент в крайне тяжелом состоянии был доставлен в городскую клиническую больницу №4 им. И. Эргашева в 23:40.
По словам главного врача Б. Мамаджанова, 52-летний Д. Н. был госпитализирован с диагнозом «гипертоническая болезнь, гипертонический криз, отёк лёгких и агональное состояние» и сразу переведён в реанимацию.
«В то время состояние пациента было тяжелым, зрачок был расширен, не было фотореакции, дыхательной активности, пульса в сонной артерии. Таким образом, установлена клиническая смерть пациента. Ему сделали искусственное дыхание, прямой массаж сердца, дефибрилляция и другие процедуры. Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР) проводилась 3 раза в течение 30 минут. Несмотря на оперативные процедуры, проведенные в соответствии со стандартами, наступила биологическая смерть пациента», — говорится в сообщении.
Минздрав сообщает, что сыновья пациента после сообщения о смерти отца избили двух дежурных врачей.
В результате врач городской службы скорой помощи 32-летний Д. У. был госпитализирован в реанимацию этой больницы с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, повреждение головного мозга, повреждение мягких тканей в области левой щеки». У другого госпитализированного сотрудника «скорой» 21-летнего А. А. диагностировано «повреждение мягких тканей грудной клетки, травматический шок 1,2 степени, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом носа.
Приглашённые из Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) нейрохирурги подтвердили первоначальный диагноз.
20 февраля пострадавших в тяжелом состоянии доставили в РНЦЭМП для проведения специальной операции.
Минздрав обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновных к ответственности.
Мадина Мадина
Каждый подобный случай должен рассматриваться как исключительный. Медики и учителя в наше время самые неблагодарные профессии. Хотя о чем я..
Кондюкова Марина Викторовна
Я не оправдываю родственников умершего, но у кого из нас не возникало такого желания в последние годы? Лично у меня неоднократно, и совершенно обоснованно! Сегодня как раз полгода после смерти моей мамы. Она могла бы ещё пожить! Так нет, сделали электронную поликлинику, на сообщенные симптомы в калл-центр не было ни диагностирования, ни рекомендаций, ни вообще данных о заявке! Участковый врач (между прочим педиатр) занималась личной жизнью, её никто не замещал, медсестра вообще трубку бросала. И вот у нас в семье горе. А главврач вместо выписки справки о смерти как могла тянула время, даже хамила, срочно историю болезни утеряли — короче вымогала бабло всеми способами.
Я очень понимаю состояние сыновей и считаю, что врачи получили по заслугам. В настоящее время у нас медицина не направлена на спасение жизни людей, это просто бизнес.
Ещё и на фоне пандемии их и перехвалили, им подняли зарплату, на них надеялись! Но они такие же как нотариусы — сколько ни заплати, всё мало!
Пусть ведущие расследование спросят себя, а что бы они чувствовали в подобной ситуации и столкнувшись с подобной черствостью?
Врут как дышат! Трижды реанимировали за 30 минут.. Сколько минут действует мозг при клинической смерти? Ау, медики, 4 минуты???.
Яхин Шамиль
Наказать надо таких по всей строгости закона.
Искандар Ахмедов
Пора давно ввести полную неприкосновенность для работников гос. организаций — врачей, учителей, работников службы хоз-быт обслуживания, водителей автобусов и т.д.