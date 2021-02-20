Рано или поздно у человека появляется необходимость в собственном жилье, но накопить на квартиру с нуля мало кому удается. Один из возможных вариантов — взять недвижимость в ипотеку. В числе главных преимуществ ипотечного кредита — отсутствие дополнительного залога, рассрочка на несколько лет и небольшой первоначальный взнос.

«Капиталабанк» предлагает выгодные условия по ипотечному кредитованию на квартиры первичного рынка (новостройки).

Максимальная сумма в Ташкенте:

для одно- или двухкомнатных квартир (или для неразделенных на комнаты квартир площадью до 60 кв. м) — до 264 млн сумов;

для квартир с тремя и более комнатами (или для неразделенных на комнаты квартир площадью более 60 кв. м) — до 352 млн сумов.

Максимальная сумма в других городах Узбекистана:

для одно- или двухкомнатных квартир (или для не разделенных на комнаты квартир площадью до 60 кв. м) — до 240 млн сумов;

для квартир с тремя и более комнатами (или для не разделенных на комнаты квартир площадью более 60 кв. м) — до 320 млн сумов.

Срок кредита: до 20 лет.

Процентная ставка: 18% годовых.

Первоначальный взнос: от 20%.

Взять квартиру в ипотеку могут граждане Узбекистана в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие постоянное место работы и стабильный доход. В случае, если доход одного члена семьи недостаточен, банк может принять созаемщика для участия в платежах.

Воспользоваться кредитным калькулятором, а также получить дополнительную информацию об условиях ипотечного кредитования можно на сайте kapitalbank.uz.

Телефон контакт-центра: (+998) 71−200−15−15.

Facebook: fb.com/kapitalbank.uz

Instagram: @kapitalbank.uz

Telegram: t.me/kapital24

На правах рекламы.