Расположение магазина — один из важнейших факторов для успеха бизнеса. От него напрямую зависит посещаемость, а значит и доход. Будь то развлекательный центр, спортивный клуб, магазин, кафе, ресторан или шоурум, коммерческая точка должна быть заметна. А кроме этого, рядом должна быть удобная парковка.

Помещения с выгодным расположением — это, как правило, места с высокой арендной ставкой. Поэтому зачастую арендодателям и бизнесменам приходится искать компромиссы.

Учитывая это, эксперты по недвижимости Dream City Development рекомендуют вкладывать средства в коммерческую недвижимость с выгодным сочетанием преимуществ. К ним относятся локация, большой выбор планировок, развитая инфраструктура, обеспеченность парковочными местами и оригинальная концепция. Все это есть у Seoul Mun.





Коммерческая недвижимость Seoul Mun расположена на 40 тысячах кв. м в центре столицы. Проект находится на пересечении больших транспортных магистралей — улиц Сеульская и Бабура — в густонаселенном районе города. Всего в нескольких минутах ходьбы — деловой центр города МДЦ Tashkent City, парк развлечений, три станции метро и большое количество жилых домов.

Для предпринимателей торгово-досуговый центр Seoul Mun — это выгодное сочетание престижной локации и продуманного подхода к инвестиции в недвижимость. Выбор помещений представлен более 200 вариантами различных планировок. Каждое из них располагает террасой.

Равномерное распределение потока посетителей обуславливается системой категорий помещений, разработанной мировыми экспертами Knight Frank. Она поможет каждой точке на территории Seoul Mun получать максимальную прибыль и реализовывать возможности бизнеса.





Международное признание, оригинальная концепция и более 20 тысяч кв. м благоустроенного общественного пространства позволяют заявить, что проект станет новой достопримечательностью столицы. Магазины мировых брендов и прохлада у воды смогут привлекать тысячи посетителей ежедневно.

Seoul Mun — масштабная территория в центре столицы для досуга и процветания бизнеса.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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