Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на внеочередной сессии Наманганского областного кенгаша народных депутатов 19 февраля оценил работу бывшего хокима Наманганской области — ныне хокима Ферганской области Хайруллы Бозорова и бывшего вице-премьера и хокима Бухарской области, покойного Уктама Барноева.

«Почему я поддерживаю Хайруллу [Бозорова]. Он выполняет мои поручения без обсуждения. Таких хокимов мало. Покойный [Уктам] Барноев тоже не обсуждал, не дополнял и выполнял поручения в „один в один“. Бухарская область за три года кардинально изменилась, можете съездить и посмотреть… В Бухаре есть НПЗ (нефтеперерабатывающий завод — ред.), больше предприятий, откуда идут налоги. В Намангане нет ни одного крупного предприятия. Бозоров выполнил то, что я сказал, и последовал за предпринимателями. Малые предприятия поверили хокиму. Доверие к хокиму означает доверие к государству. Предприниматели начали вкладывать свои инвестиции», — заявил он.

Хайрулло Бозоров в 2015—2020 годы возглавлял Наманганскую область. С сентября прошлого года исполнял обязанности хокима Ферганской области после того, как прежний руководитель региона Шухрат Ганиев был назначен заместителем премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер. В феврале был утверждён хокимом области.

Уктам Барноев занимал должность хокима Бухарской области (2016−2020), а с февраля по июль 2020 года — вице-премьера, пока не скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Президент накануне озвучил три «самые большие проблемы», которые препятствуют реформам и ускоренному развитию Узбекистана. Это — кадры, коррупция и недостаточный уровень руководителей.