Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках первого пресс-подхода к местным журналистам назвал три «самые большие проблемы и недостатки», которые препятствуют реформам и ускоренному развитию страны.





Первая проблема — кадры. По его словам, долгие годы дошкольное, народное и высшее образование оставалось без внимания, в связи с чем проводятся реформы и изменения. Кроме того, меняются министры, которые «не могут тянуть телегу».

Вторая проблема — коррупция, ставшая «кандалами на ногах».

«Коррупция у нас под ногами. Как её сдержать? Как наши люди осознанно [расхищают] имущество народа, средства, полученные через налоги… Вы тоже должны понять одно: думаете, что я не хочу искоренить коррупцию завтра? Это наши первые шаги. Сейчас мы готовимся, скоро выйдут постановления по коррупции. Мы впервые в истории Узбекистана создали антикоррупционное агентство. Мы впервые объявили сферы медицины, строительства и другие сферами без коррупции…», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Третья проблема — недостаточный уровень потенциала, знаний и патриотизма руководителей госорганов. Поэтому, как отметил президент, руководителей начали спускать вниз для работы в махаллях, чтобы они знали о проблемах людей и находили соответствующие решения.

«Для этого они должны мучить себя, быть преданными, их отношение к народу маленького или большого района должно соответствовать нынешнему времени. К сожалению, таких достойных людей мало. Вы можете спросить меня: „В ваших же руках, президент, назначать хокимов? Почему вы их ставите?“. Это правильный, справедливый вопрос. Я выбираю 1 из 10−15. К сожалению, это результат того, что 25 лет не обращали внимание на вопросы кадров, образования… Нужно время, чтобы появились образованные кадры с потенциалом. Тогда наши принятые решения будут качественное соответствовать требованиям людей», — указал он.

Журналисты Узбекистана впервые смогли задать вопросы президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Это произошло в рамках визита главы государства в Наманганскую область 18 февраля. Он назвал СМИ «не четвёртой, а первой властью», а одной из главных целей визита — назначение хокима. Шавкатжон Абдуразаков, и. о. хокима, — «испытанный человек», сказал президент. Он также перечислил проблемы области.