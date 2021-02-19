Шавкатжон Шокиржонович Абдуразаков утверждён хокимом Наманганской области на внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов 19 февраля. В сессии также принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства заявил, что в рамках повестки дня необходимо решить важный вопрос — найти лидера Намангана.

«Мы должны найти решение, узнав мнение старейшин, молодёжи и народа. Нужно поставить человека, который понимает Наманган, знает положение в отдалённых районах, в Янгикургане, Чусте. Знаете, я был вынужден начать подготовку таких руководителей для каждой области 5 лет назад. Он работал хокимом Наманганского района и города. Я его забрал и показал кабинеты в Ташкенте, обучил, как „открывать их двери“. Поэтому хочу предложить кандидатуру Шавката Абдуразакова. Сейчас кроме Абдуразакова нет достойных кандидатов», — заявил глава государства.





Депутаты утвердили кандидатуру Шавкатжона Абдуразакова, который с 25 сентября работал исполняющим обязанности хокима Наманганской области. Он заявил, что «будет служить родине, как служил родителям».

Шавкатжон Абдуразаков (1976 г. р.) окончил Наманганский инженерно-технологический институт (1998) и Академию государственного и общественного строительства (2006). С июля 2017 года работал хокимом Намангана, ранее — заведующим информационно-аналитического департамента Кабинета Министров по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров (2017) и хокимом Наманганского района (2015−2017).





Президент накануне озвучил три «самые большие проблемы», которые препятствуют реформам и ускоренному развитию Узбекистана. Это — кадры, коррупция и недостаточный уровень руководителей.

Ранее «Газета.uz» писала, что журналисты Узбекистана впервые смогли задать вопросы президенту в ходе его текущего визита в Наманганскую область. Он назвал СМИ «не четвёртой, а первой властью», а одной из главных целей визита — назначение хокима области, чего, по его словам, ждут люди.