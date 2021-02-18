В спорткомплексе «Юнусабад» в Ташкенте 24 февраля пройдёт товарищеский матч национальных сборных Узбекистана по футболу и футзалу памяти государственного и общественного деятеля Мираброра Усманова, сообщи «Газете.uz» в пресс-службе Ассоциации футбола. Игра начнётся в 18:00. Вход на арену свободный.





Мираброр Усманов в 2006—2017 годах возглавлял Федерацию футбола Узбекистана, в 2013—2017 годах был президентом Национального олимпийского комитета. С 2005 года был членом Сената. Он скончался на 72-м году жизни в марте 2019 года.

Мираброр Усманов был обладателем орденов «Мехнат шухрати» (1995 год), «Фидокорона хизматлари учун» (2007), «Эл-юрт хурмати» (2011) и «Дустлик» (2017). Кроме того, он был награждён «Золотым орденом» Олимпийского совета Азии и орденом «За заслуги» ФИФА.