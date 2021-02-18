Миссия Международного валютного фонда под руководством Рона ван Родена с 25 января по 16 февраля провела с Узбекистаном консультации 2021 года по статье IV Статей соглашения МВФ. Консультации прошли в дистанционном формате. В заявлении по итогам консультаций описываются экономическая ситуация, налогово-бюджетная, денежно-кредитная и финансовая политика, а также структурные реформы

Экономическая ситуация, перспективы и риски

«Пандемия COVID-19 оказала существенное, но пока кратковременное негативное воздействие на экономику Узбекистана», — говорится в заявлении.В первой половине 2020 года пандемия нанесла сильный удар по экономике и стала тяжёлым испытанием, но спад был смягчен «благодаря решительным и своевременным мерам по ограничению её распространения и оказанию поддержки». Ответные меры экономической политики создали возможность для энергичного восстановления активности во второй половине года, при этом отрасли сельского хозяйства и строительства демонстрировали устойчивость в течение всего года. «В результате Узбекистан оказался в числе немногих стран с положительными общими темпами роста за 2020 год на уровне 1,6%, что, однако, приблизительно на 4 процентных пункта ниже прогноза, сделанного до пандемии».

«Реализованный официальными органами пакет мер поддержки был своевременным и высокоадресным, — отмечает МВФ.- В уточнённый бюджет на 2020 год были включены масштабные дополнительные расходы на здравоохранение, социальную помощь и инвестиции, а также поддержку предприятий, включая предоставление отсрочек по уплате налогов и финансовую поддержку. Фактическое использование средств оказалось меньшим, чем прогнозировалось, что отчасти отражает более быстрое, чем ожидалось, восстановление активности, а также некоторые задержки в осуществлении инвестиционных расходов, в результате чего общий дефицит бюджета в 2020 году составил около 4,5% ВВП, или приблизительно на 2,5 процентных пункта меньше, чем предусматривалось в уточненном бюджете. Инфляция продолжала снижаться, хотя повышенные цены на продовольствие удерживали общий уровень инфляции у нижней границы двузначных значений, составив к концу года чуть более 11%.

МВФ ожидает, что в 2021 году продолжится восстановление роста, однако уровень неопределенности остается высоким, и восстановление будет зависеть, в частности, от масштабов вакцинации."С учётом развертывания вакцинации во всех странах, ожидаемого восстановления роста в странах — торговых партнёрах и благодаря восстановлению экономики страны во второй половине 2020 года, прогноз по росту экономики в 2021 году составляет приблизительно 5%", — говорится в заявлении.

Однако возможна задержка с восстановлением роста вследствие новой волны заболеваемости, более медленных, чем ожидается, темпов вакцинации или возможного введения новых мер по сдерживанию пандемии, а также более низкого роста в странах, являющихся основными торговыми партнёрами Узбекистана, и колебаний цен на сырьевые товары, прежде всего на золото.

Налогово-бюджетная политика

Восстановление также будет зависеть от продолжения экономической политики, направленной на защиту жизни людей, поддержку роста и смягчение экономических последствий пандемии, считает МВФ."В бюджете на 2021 год обоснованно предусмотрено проведение адаптивной налогово-бюджетной политики, допускающей размер общего дефицита бюджета до 5,5% ВВП, в том числе путем обеспечения достаточности ресурсов для системы здравоохранения, а также для закупки и распределения вакцин при дальнейшем расширении социального обеспечения. Повышение заработной платы с учетом инфляции, отложенное в 2020 году, также будет способствовать поддержанию спроса". Если риски ухудшения прогноза сбудутся, может потребоваться дополнительная поддержка. В частности, имеются возможности для расширения бюджетной поддержки за счёт увеличения целевых трансфертов уязвимым домохозяйствам и жизнеспособным предприятиям и ускорения реализации государственных инвестиционных планов. «В связи с ростом уровня безработицы и бедности в результате пандемии необходимо и далее расширять охват системы социальной защиты, совершенствуя при этом её адресную направленность», — советует фонд.

Более высокий дефицит бюджета в текущем году может быть компенсирован постепенной бюджетной консолидацией в последующие годы.Несмотря на то, что государственный и гарантированный государством долг всё ещё находится на относительно умеренном уровне, к концу 2020 года он достиг почти 38% ВВП, что почти в 2 раза больше, чем несколько лет назад, отмечает МВФ. Фонд одобряет план правительства по переходу к основанному на правилах определению среднесрочных параметров бюджета. «При постепенном снижении в ближайшие годы общего дефицита до приблизительно 2% ВВП, что согласуется с обязательствами официальных органов, государственный долг должен оставаться на устойчивом уровне. Накопленные международные буферные резервы и низкие риски пролонгации кредитов снижают потенциальные риски возникновения критической долговой ситуации. По мере достижения уверенного восстановления экономики можно будет высвободить ресурсы для инвестирования в человеческий капитал и инфраструктуру».

В то же время, советует МВФ, официальным органам «следует осмотрительно управлять внешними заимствованиями, особенно путем совершенствования процедур определения приоритетности капитальных проектов, создания единого портфеля прошедших оценку проектов и обеспечения их полного включения в бюджетные процессы». Следует также совершенствовать оценку фискальных рисков, в том числе связанных с государственными предприятиями и проектами государственно-частного партнерства.

Денежно-кредитная и финансовая политика

МВФ назвал курс денежно-кредитной политики ЦБ обоснованным. Согласно прогнозам, прогнозируется постепенное снижение инфляции, до уровня чуть ниже 10% к концу 2021 года. «ЦБ значительно усовершенствовал основу своей денежно-кредитной политики и операционную деятельность, однако передача воздействия политики по-прежнему сдерживается низким уровнем финансового посредничества, в частности, низкой долей частных депозитов в банковском финансировании, а также высокой степенью долларизации». Для укрепления доверия к национальной валюте и банковской системе необходимо продолжать проведение взвешенной кредитно-денежной политики и дальнейшее реформирование финансового сектора, обеспечивая и далее защиту независимости ЦБ, отмечают в фонде. «Ставки по кредитам должны быть полностью рыночными, при этом кредитование по льготным ставкам должно быть заменено субсидиями для тех видов деятельности, которым официальные органы хотят оказать поддержку».

Структурные реформы

Перед официальными органами стоит задача не только поддержать восстановление экономики Узбекистана, но и продолжить её преобразование в современную рыночную экономику.В связи с воздействием пандемии на административный потенциал произошло неизбежное замедление темпов реформ, отмечается в заявлении.

«Необходимо ускорить осуществление структурных реформ, с тем чтобы заложить основу для высокого, устойчивого и более инклюзивного экономического роста… Необходимо сосредоточиться на снижении большой роли государства в экономике и создании динамичного и устойчивого частного сектора», — считают в МВФ.

Ключевую роль в создании динамичного частного сектора и привлечении большего объёма частных инвестиций играет совершенствование стимулов, институтов и исходных ресурсов, говорится в заявлении.

«Для совершенствования стимулов официальные органы должны продвигаться вперед по пути открытия рынков, развития конкуренции и обеспечения формирования цен рыночными силами для обеспечения эффективного распределения ресурсов. Это те области, где прогресс может быть достигнут относительно быстро и где, как показывает международный опыт, результаты могут быть значительными. Это предполагает устранение остающихся барьеров на пути входа на рынок и отмену тарифных, налоговых и других льгот, предоставляемых, в основном, государственным предприятиям», — подчёркивает фонд.

«Открытые и конкурентные рынки закупок играют важную роль в обеспечении эффективности государственных расходов. Необходимо упорядочить систему регулирования предпринимательской деятельности и, что важно, повысить её предсказуемость и стабильность, поскольку частые и разовые изменения сдерживают инвесторов. Планируемое создание оптовых рынков природного газа и электроэнергии станет важным шагом на пути к эффективному ценообразованию на энергоносители и устранению крупных косвенных субсидий с низкой степенью адресности. При этом для защиты уязвимых домохозяйств повышение тарифов на энергию должно идти рука об руку с расширением системы социальной защиты. Возобновление процесса вступления в ВТО и расширение доступа Узбекистана к рынкам ЕС будет способствовать интеграции в сфере торговли и принесет пользу бизнесу и потребителям в Узбекистане», — говорится в заявлении.

Запланированная реформа крупных госпредприятий также будет способствовать развитию конкуренции, отметила миссия МВФ. «Правительство должно продолжать нанимать авторитетных консультантов в целях привлечения стратегических инвесторов для компаний, которые останутся (в основном) в руках государства, и подготовить другие крупные госпредприятия к продаже через открытые и прозрачные процедуры».

«Укрепление институтов требует создания равных условий для предприятий, с обеспечением регулирования в соответствии с передовой международной практикой, надежной защитой прав собственности и системой исполнения контрактов.Антимонопольному комитету следует и далее наращивать усилия по ликвидации монополий и устранению других искажений. Необходимо создать независимый регулятор энергетического сектора, который будет устанавливать и корректировать тарифы до тех пор, пока они не станут полностью определяться рынком. Кроме того, органы власти должны продолжать совершенствовать управление и обеспечивать строгое соблюдение верховенства права», — отмечает МВФ.

«Успех в борьбе с коррупцией будет зависеть также от справедливого и заслуживающего доверия судебного преследования и вынесения судебных решений. Планируемая схема декларирования активов и доходов будет способствовать выявлению коррупции, при этом следует обеспечить надежность её применения, сосредоточив внимание на высоких должностных лицах, и сделать её эффективной благодаря повышению прозрачности», — считают в фонде. Продолжающаяся цифровизация государственных услуг, в том числе налоговых и таможенных, повысит эффективность и ещё больше сократит возможности для коррупции, надеются в МВФ.

Важное значение имеет расширение доступа к исходным ресурсам, подчёркивается в заявлении.«Предприятия отмечают ограниченность доступа к ресурсам, таким как финансы, земельные участки, энергоносители и квалифицированная рабочая сила. Ключевым фактором, который может внести значительный вклад в повышение роста, является улучшение доступа к финансам путем продвижения реформ финансового сектора, включая усилия по улучшению управления государственными банками и продажу большинства из них».

Расширение форм землевладения и включение земель в торговый оборот будет способствовать привлечению инвестиций в сельское хозяйство и, следовательно, повышению его производительности. Инвестиции в человеческий капитал, в здравоохранение и образование, в частности, в высшее, наряду с усилиями по повышению эффективности государственных расходов, позволят повысить квалификацию работников. Дополнительные инвестиции необходимы также для устранения узких мест в инфраструктуре и энергетическом секторе, в том числе для повышения его эффективности, говорится в заявлении МВФ.