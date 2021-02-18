Программа мер по изучению и внедрению технологий искусственного интеллекта в 2021—2022 годах утверждена постановлением президента Узбекистана о мерах по созданию условий для их ускоренного внедрения.

Программа предусматривает приоритетные направления:

разработка Стратегии развития искусственного интеллекта;

выработка нормативно-правовой базы, определяющей единые требования, ответственность, безопасность и прозрачность при разработке и использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики и социальной сфере, системе государственного управления;

широкое применение технологий ИИ для улучшения качества оказания государственных услуг в интересах населения, а также повышения эффективности государственных органов при обработке данных;

создание отечественной экосистемы инновационных разработок в области ИИ, стимулирующей проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по разработке полезных технологических решений с последующей их коммерциализацией;

создание условий для разработчиков программного обеспечения с применением ИИ в доступе к цифровым данным, а также обеспечение ускоренной оцифровки соответствующих данных государственных органов и организаций;

формирование инвестиционной привлекательности научных работ и разработок в области ИИ, в том числе для повышения конкурентоспособности товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках;

обеспечение доступа отечественных предприятий и специалистов к информационным ресурсам и компетенциям в области ИИ, а также развитие необходимой образовательной среды;

развитие международного сотрудничества в области ИИ.

Постановлением также утвержден Перечень пилотных проектов по внедрению технологий искусственного интеллекта, реализуемых в 2021—2022 годах в следующих сферах:

в сфере сельского хозяйства: применение технологий ИИ в процессе мониторинга состояния почвы и сельскохозяйственных культур на основе данных дистанционного зондирования земли, а также работы сельскохозяйственной техники, в том числе комбайнов;

в банковской сфере: применение технологий ИИ для повышения эффективности мониторинга за деятельностью коммерческих банков и упрощения выполнения ими регуляторных требований (SubTech и RegTech), а также для анализа качества оказания банковских услуг, удаленной биометрической идентификации (Face-ID) пользователей и оценки кредитных рисков;

в сфере финансов: применение технологий ИИ для анализа и повышения эффективности бюджетных расходов, пенсионных, социальных и страховых выплат, а также пособий;

в налоговой сфере: применение технологий ИИ для анализа налоговых поступлений юридических лиц, выявления отклонений налоговых отчислений;

в сфере транспорта: применение технологий ИИ в процессе управления локомотивами для отслеживания их передвижения и предупреждения машинистов при опасных ситуациях, анализа движения общественного транспорта и определения их оптимальных маршрутов, а также мониторинга автомобильного движения и транспортных пробок;

в сфере энергетики: применение технологий ИИ для прогнозирования выработки и потребления энергоресурсов, оптимизации работы технологического оборудования;

в сфере здравоохранения: применение технологий ИИ для диагностики пневмонии на основе анализа компьютерной томографии легких человека, а также рака молочной железы на ранних стадиях на основе анализа маммографии;

в сфере фармацевтики: применение технологий ИИ для анализа и прогнозирования потребностей рынка в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения;

в сфере электронного правительства: применение технологий искусственного интеллекта для удаленной биометрической идентификации пользователей при оказании электронных государственных и финансовых услуг (Face-ID).

Финансирование научных исследований и инновационных разработок в области ИИ будет осуществляется за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей через отдельно открываемый для этих целей расчетный счет.

Постановлением образован Научно-исследовательский институт развития цифровых технологий и искусственного интеллекта при Мининфокоме на базе Научно-инновационного центра информационно-коммуникационных технологий при Ташкентском университете информационных технологий (ТУИТ) и Научно-практического центра интеллектуально-программных систем при Национальном университете Узбекистана (НУУ).

Кроме того, в структуре Мининфокома учрежден Департамент внедрения и развития технологий искусственного интеллекта численностью 15 штатных единиц.

Министерства, в чьих сферах будут реализовываться пилотные проекты с применением ИИ, а также банки и крупные промышленные производители Узбекистана (АГМК, НГМК и «Узавтосаноат») создают Совместный альянс по развитию искусственного интеллекта. Все участники альянса консолидируют в его рамках средства (собственные, бюджетные, гранты, кредиты) в размере 200 млрд сумов, которые направят на исполнение проектов.

До 1 сентября 2021 года в рамках деятельности Портала открытых данных Узбекистана будет создана платформа цифровых данных, предоставляющая отечественным научным организациям и вузам, а также разработчикам и организациям в сфере информационных технологий доступ к наборам государственных и иных данных для использования в программном обеспечении на основе ИИ. На первом этапе на ней разместят 14 видов данных.

Пять вузов с 2021/2022 учебного года поэтапно начнут подготовку кадров по направлению «Искусственный интеллект» на грантовой основе. Среди них: ТУИТ, НУУ, Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ), Самаркандский государственный университет (СамГУ) и Научно-исследовательский институт развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. В 2021—2024 году в бакалавриате будут обучаться 100, а в магистратуре — 30 человек. В 15 вузах страны внедрят учебные курсы и предметы по прикладному применению ИИ в отраслях экономики, в социальной сфере и системе государственного управления.

Кроме того, Мининфоком, «Алокабанк» и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана ведут работу с российской Группой «Сбер» («Сбербанк») во внедрению технологий ИИ, в частности, голосовой биометрии, которая позволит оказывать клиентам банков дистанционные услуги через колл-центры, и биометрической идентификации (Face-ID). ИИ планируется использовать для анализа кредитных рисков и качества банковских услуг.