16 февраля примерно в 22:45 рядом с кафе «Максад» в 24-квартале Учтепинского района Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

Водитель BMW Р. Р. (1986 года рождения) врезался в грузовик Isuzu, стоящий на обочине дороги.

В результате столкновения водитель BMW был госпитализирован в больницу с травмами. Один из пассажиров этой машины Б. К. (1990) погиб на пути в медучреждение, ещё один пассажир В. Э. (1994) — на месте происшествия.

Следственный отдел ГУВД Ташкента ведёт следствие.