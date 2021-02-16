15 февраля состоялась торжественная церемония открытия офиса продаж и презентация проекта современного торгово-производственного комплекса Tashkent INDEX.
В рамках презентации была показана подробная информация о проекте. На площади 71 га будут расположены следующие объекты:
- более 3 тысяч магазинов;
- 130 помещений для производства;
- логистический центр с автобазой и подведенной железнодорожной веткой для удобного и быстрого экспорта продукции непосредственно с места изготовления;
- выставочный комплекс, где производители смогут демонстрировать свои товары и заключать выгодные контракты на регулярных выставках;
- кафе и рестораны, филиалы банков и нотариусов
- гостиница с удобными номерами и конференц-залами для деловых встреч;
- автомобильные парковки общей вместимостью 7,5 тысячи мест;
- автостанция для межрегиональных автобусов и такси;
- маршрутный электробус, курсирующий по территории комплекса и многое другое.
На мероприятии выступили заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов, хоким Янгихаётского района Хаёт Иногамов, а также зарубежные специалисты, принимающие активное участие в реализации проекта:
- Turgay Yeshil — представитель турецкой компании Maven, консультант по продажам MIMAR Development;
- Murat Bozkush — исполнительный директор MIMAR Service — управляющей компании Tashkent INDEX.
Спикеры отметили, что Tashkent INDEX — это особенный для Узбекистана проект, объединяющий производство, торговлю и широкие возможности для экспорта продукции. Каждый из них рассказал об особенностях и перспективах ведения бизнеса в Tashkent INDEX.
Отдельное внимание было уделено управлению комплексом. Исполнительный директор MIMAR Service Мурат Бозкуш подчеркнул, что в Tashkent INDEX созданы все условия для удобства предпринимателей и посетителей.
В частности, здесь будут функционировать:
- круглосуточная охрана и видеонаблюдение;
- собственный медицинский пункт и пожарная часть;
- службы по уборке территории, благоустройству и обеспечению работоспособности всех коммуникаций и систем;
- современные электробусы для комфортного перемещения посетителей по территории комплекса;
- другие сервисы, делающие Tashkent INDEX идеальным местом для ведения бизнеса и шопинга.
Узнать подробную информацию о перспективах ведения бизнеса в Tashkent INDEX можно в офисе продаж MIMAR Development и по телефону информационного центра.
Офис продаж работает с 9:00 до 19:00, без выходных.
Информационный центр: (+998) 55−900−99−99.
Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение улиц Янги Сергели и Кипчок.
Ориентир: Сергелийская ярмарка.
Сайт: mimar.uz
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