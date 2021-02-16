15 февраля состоялась торжественная церемония открытия офиса продаж и презентация проекта современного торгово-производственного комплекса Tashkent INDEX.





В рамках презентации была показана подробная информация о проекте. На площади 71 га будут расположены следующие объекты:

более 3 тысяч магазинов;

130 помещений для производства;

логистический центр с автобазой и подведенной железнодорожной веткой для удобного и быстрого экспорта продукции непосредственно с места изготовления;

выставочный комплекс, где производители смогут демонстрировать свои товары и заключать выгодные контракты на регулярных выставках;

кафе и рестораны, филиалы банков и нотариусов

гостиница с удобными номерами и конференц-залами для деловых встреч;

автомобильные парковки общей вместимостью 7,5 тысячи мест;

автостанция для межрегиональных автобусов и такси;

маршрутный электробус, курсирующий по территории комплекса и многое другое.





На мероприятии выступили заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов, хоким Янгихаётского района Хаёт Иногамов, а также зарубежные специалисты, принимающие активное участие в реализации проекта:

Turgay Yeshil — представитель турецкой компании Maven, консультант по продажам MIMAR Development;

Murat Bozkush — исполнительный директор MIMAR Service — управляющей компании Tashkent INDEX.





Спикеры отметили, что Tashkent INDEX — это особенный для Узбекистана проект, объединяющий производство, торговлю и широкие возможности для экспорта продукции. Каждый из них рассказал об особенностях и перспективах ведения бизнеса в Tashkent INDEX.

Отдельное внимание было уделено управлению комплексом. Исполнительный директор MIMAR Service Мурат Бозкуш подчеркнул, что в Tashkent INDEX созданы все условия для удобства предпринимателей и посетителей.





В частности, здесь будут функционировать:

круглосуточная охрана и видеонаблюдение;

собственный медицинский пункт и пожарная часть;

службы по уборке территории, благоустройству и обеспечению работоспособности всех коммуникаций и систем;

современные электробусы для комфортного перемещения посетителей по территории комплекса;

другие сервисы, делающие Tashkent INDEX идеальным местом для ведения бизнеса и шопинга.

Узнать подробную информацию о перспективах ведения бизнеса в Tashkent INDEX можно в офисе продаж MIMAR Development и по телефону информационного центра.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00, без выходных.

Информационный центр: (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение улиц Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

Сайт: mimar.uz

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