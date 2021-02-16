Бизнес-центр Boulevard предлагает 4000 кв. м продуманного и комфортного пространства для развития и полноценного функционирования различных форм бизнеса.

Boulevard Business Center расположился в центре деловой жизни столицы. Престижная локация на территории МДЦ Tashkent City обуславливает высокую концентрацию объектов коммерческого, финансового и социального назначения. А также гарантирует многочисленный пешеходный трафик ежедневно.





Уже полностью завершено возведение двух этажей здания бизнес-центра. Рабочие приступили к монтажу и наладке инженерно-технических систем и внутренней отделке помещений. В ходе облицовочных работ производится монтаж и установка фасадных металлических панелей, витринных систем и блоков входных дверей. В ближайшее время будет налажена работа высококлассной лифтовой системы от мирового производителя — компании Sсhindler.





В Boulevard Business Center будущих владельцев ждут оригинальные помещения. Первый этаж предназначен для организации 14 торгово-коммерческих площадей, второй — для 16 офисных помещений. Количество коммерческой недвижимости бизнес-центра призвано подчеркнуть исключительный характер объекта.

На этапе активного строительства покупателей ждут гибкие условия и выгодные предложения на приобретение высокодоходной недвижимости в центре деловой жизни столицы.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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