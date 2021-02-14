Президент Шавкат Мирзиёев в ходе посещения ГУВД Ташкента в пятницу ознакомился с деятельностью информационного мультимедийного центра главного управления.

Центр оснащен необходимым оборудованием, здесь созданы условия для подготовки оперативных сообщений о преступлениях и происшествиях, проведения брифингов и пресс-конференций. Глава государства отметил, что подобные информационные центры должны быть в каждом управлении, необходимо доводить до общественности происходящие в системе внутренних дел изменения, повышать бдительность населения.

Шавкат Мирзиёев заявил, что необходимо создать программный продукт, который свяжет районные и городские управления с махаллей, обеспечит онлайн-диалог с людьми. Вся система внутренних дел должна работать на основе информационных технологий, сказал он.

«Не только в Ташкенте, и в Самарканде это нужно. Нам нужен программный продукт, способный объединить РОВД и махаллю. Теперь это сделаете по участкам в Алмазаре, Шайхантахуре, Юнусабаде, Мирзо-Улугбеке, в больших районах, в разрезе участков. Если люди будут общаться, то значение этого будет очень большим», — заявил президент.

Он поручил в качестве эксперимента прикрепить IT-специалиста к инспектору профилактики в одном из районов столицы.

«Почему я сегодня пришел сюда. В Ташкенте у участковых должна быть оперативная группа. Если у участкового будет оперативная группа, то за год наша работа полностью изменится. Сделаем эксперимент в самом трудном районе Ташкента. К примеру, возьмем Чиланзарский район», — сказал глава государства и добавил, что в каждом участке должен быть один специалист информационных технологий.

По его словам, это станет «справедливым» основанием для изменения структуры ГУВД, РОВД и УВД, исходя из требований населения.

Ранее Шавкат Мирзиёев анонсировал, что зарплата всех сотрудников внутренних дел повысится на 30%, а тех, кто несет службу непосредственно в махалле, — на 60%. Вместе с тем отметив, что народ недоволен работой правоохранителей.

Руководители некоторых структур были освобождены от должности, подробно о кадровых перестановках сообщалось ранее.