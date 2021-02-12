Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 февраля посетил Главное управление внутренних дел Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

Он ознакомился с работой информационного мультимедийного центра ГУВД. Центр оснащён современным оборудованием, позволяющим оперативно готовить сообщения о преступлениях и происшествиях, проведить брифинги и пресс-конференции.

Президент отметил, что подобные информационные центры должны быть в каждом управлении, чтобы доводить до общественности происходящие в системе внутренних дел изменения и повышать бдительность населения.

«Сегодня все пользуются телефонами, социальными сетями. Прошло время, когда людей вызывают в отделение внутренних дел или ждут, пока не напишут заявление на бумаге. Теперь необходимо создать программный продукт, который свяжет районные и городские управления с махаллей, обеспечит онлайн-диалог с людьми. Вся система внутренних дел должна работать на основе информационных технологий», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он также осмотрел специальную технику и спецсредства, имеющиеся на вооружении ГУВД Ташкента.

В ходе посещения состоялось открытие музея славы ГУВД, в котором показаны этапы становления и развития сферы общественной безопасности в разные периоды истории. В музее собраны образцы форменной одежды, табельного оружия, оборудования и спецсредств, имевшихся на вооружении личного состава управления в разные годы. Отдельные стенды посвящены ветеранам органов внутренних дел и сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

Здесь же президенту презентовали новую систему работы по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью в махаллях, включая деятельность инспекторов профилактики в этом направлении.

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