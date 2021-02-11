Акбар Ризаев назначен директором Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, сообщила пресс-служба фонда.
До нынешнего назначения он работал начальником Управления информационно-аналитического обеспечения Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.
Акбар Ризаев сменил Александру Колесниченко, которая возглавляла фонд с января прошлого года.
Фонд поддержки и развития национальных масс-медиа был создан в 2020 году. Председателем попечительского совета фонда является Комил Алламжонов, заместителем председателя — Саида Мирзиёева.
Artem Tom
Примерно понятно, что все подчиняют АП, чтобы централизованно контролировать информационные потоки и пропаганду. А то мы тут почувствовали, знаете ли, свободу слова, сидим тут комменты строчим. Ай-яй-яй.